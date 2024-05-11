За два дня с севера Харьковщины эвакуировали почти тысячу человек
В пятницу и субботу из трех северных громад Харьковщины эвакуировали 970 жителей.
Источник: Нацполиция
Дословно: "В течение 10-11 мая 2024 года полицейские вывезли 970 человек: 299 граждан из Циркуновской ТГ, 183 – из Липецкой ТГ и 441 из Волчанской ТГ.
Эвакуационные экипажи полиции Харьковской области работают в сверхтяжелых условиях. Россияне значительно усилили бомбардировки прифронтовых районов".
Детали: В полиции отметили, что в настоящее время ряд населенных пограничных пунктов фактически непригодны для жизни.
Полицейские Харьковщины осуществляют эвакуацию гражданского населения из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных громад.
Что предшествовало: В Волчанской громаде Харьковщины, где российские войска начали наступательные действия в пятницу, в субботу вследствие обстрелов погибли двое гражданских мужчин, еще двое ранены.
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
- Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.
- В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.