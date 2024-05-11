За два дня с севера Харьковщины эвакуировали почти тысячу человек

В пятницу и субботу из трех северных громад Харьковщины эвакуировали 970 жителей.

Источник: Нацполиция

Дословно: "В течение 10-11 мая 2024 года полицейские вывезли 970 человек: 299 граждан из Циркуновской ТГ, 183 – из Липецкой ТГ и 441 из Волчанской ТГ.

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Эвакуационные экипажи полиции Харьковской области работают в сверхтяжелых условиях. Россияне значительно усилили бомбардировки прифронтовых районов".

Детали: В полиции отметили, что в настоящее время ряд населенных пограничных пунктов фактически непригодны для жизни.

Полицейские Харьковщины осуществляют эвакуацию гражданского населения из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных громад.

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Что предшествовало: В Волчанской громаде Харьковщины, где российские войска начали наступательные действия в пятницу, в субботу вследствие обстрелов погибли двое гражданских мужчин, еще двое ранены.

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