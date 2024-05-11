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За два дня с севера Харьковщины эвакуировали почти тысячу человек

Катерина ТищенкоСуббота, 11 мая 2024, 19:27
За два дня с севера Харьковщины эвакуировали почти тысячу человек
север Харьковщины, скриншот deepstatemap

В пятницу и субботу из трех северных громад Харьковщины эвакуировали 970 жителей.

Источник: Нацполиция

Дословно: "В течение 10-11 мая 2024 года полицейские вывезли 970 человек: 299 граждан из Циркуновской ТГ, 183 – из Липецкой ТГ и 441 из Волчанской ТГ.

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Эвакуационные экипажи полиции Харьковской области работают в сверхтяжелых условиях. Россияне значительно усилили бомбардировки прифронтовых районов".

Детали: В полиции отметили, что в настоящее время ряд населенных пограничных пунктов фактически непригодны для жизни.

Полицейские Харьковщины осуществляют эвакуацию гражданского населения из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных громад.

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Что предшествовало: В Волчанской громаде Харьковщины, где российские войска начали наступательные действия в пятницу, в субботу вследствие обстрелов погибли двое гражданских мужчин, еще двое ранены.

Предыстория:

  • 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
  • Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
  • Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
  • Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.
  • В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.

Темы: Харьковская областьэвакуациявойна
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