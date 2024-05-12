Россияне проводят наступательные операции на северо-запад от Липцев – ОСУВ "Хортица"
Российские войска на севере Харьковщины по состоянию на вечер воскресенья проводят наступательные операции на северо-запад от села Липцы.
Источник: представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона
Прямая речь: "Сейчас российская армия проводит наступательные операции штурмовыми группами на северо-запад от Липцов, а также пытается продвигаться в районах, которые отделены от района к северу от Липцов, где российские войска пытались достичь определенных успехов".
Детали: Волошин также заверил, что "Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонительных рубежах, осуществляется огневое поражение с задачей сорвать полностью вражеское наступление и уничтожить врага, который вклинивается в нашу оборону". Также, по его словам, принято решение об усилении украинских боевых подразделений в этом районе.
В то же время спикер не подтвердил информацию об оккупации российскими войсками 6 населенных пунктов на севере Харьковщины, о чем ранее сообщал аналитический проект DeepState.
"Об оккупации населенных пунктов говорить пока рано, мы подтверждать не будем", - сказал он.
Вместе с тем, представитель ОСУВ "Хортица" отметил, что городские власти Волчанска "опровергли информацию о заходе оккупантов в город, сейчас там продолжаются обстрелы и бои".
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Министерство обороны сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- По данным аналитиков DeepState на утро 12 мая, российские оккупанты захватили еще 6 населенных пунктов в Харьковской области.
- Главком Александр Сырский заверил, что украинское войско знает планы врага и гибко реагирует на все действия РФ, однако ситуацию в Харьковской области называет "существенно обостренной".
- В Главном управлении разведки уверяют, что знали о графике наступления российских войск на севере Харьковщины.