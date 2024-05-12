Россияне проводят наступательные операции на северо-запад от Липцев – ОСУВ "Хортица"

Российские войска на севере Харьковщины по состоянию на вечер воскресенья проводят наступательные операции на северо-запад от села Липцы.

Источник: представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас российская армия проводит наступательные операции штурмовыми группами на северо-запад от Липцов, а также пытается продвигаться в районах, которые отделены от района к северу от Липцов, где российские войска пытались достичь определенных успехов".

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Детали: Волошин также заверил, что "Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонительных рубежах, осуществляется огневое поражение с задачей сорвать полностью вражеское наступление и уничтожить врага, который вклинивается в нашу оборону". Также, по его словам, принято решение об усилении украинских боевых подразделений в этом районе.

В то же время спикер не подтвердил информацию об оккупации российскими войсками 6 населенных пунктов на севере Харьковщины, о чем ранее сообщал аналитический проект DeepState.

"Об оккупации населенных пунктов говорить пока рано, мы подтверждать не будем", - сказал он.

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Вместе с тем, представитель ОСУВ "Хортица" отметил, что городские власти Волчанска "опровергли информацию о заходе оккупантов в город, сейчас там продолжаются обстрелы и бои".

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