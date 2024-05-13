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Генштаб: тривають бої за Вовчанськ, ворог має тактичний успіх

Ольга Глущенко Понеділок, 13 травня 2024, 00:56
Генштаб: тривають бої за Вовчанськ, ворог має тактичний успіх
українські військові, ілюстративне фото Генштабу

За повідомленням Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною і динамічно змінюється, проте у боях за Вовчанськ окупанти мають тактичний успіх.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Ведуться бойові дії на напрямках Пильна – Лук’янці, Пильна – Глибоке, Пильна – Олійникове, Муром – Бугруватка.

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Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча - Глибоке, Олійникове – Глибоке, Оліникове – Лук’янці, Муром – Стариця, Плетенівка – Тихе".

Деталі: Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, з яких 14 – ще тривають.

У повідомленні зазначається, що ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ.

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Дослівно: "Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними  втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів.

На даний час ворог має тактичний успіх.

Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону".

Деталі: Генштаб додає, що захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат.

Дослівно: "Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів".

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Теми: Харківська областьвійнаГенштаб
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