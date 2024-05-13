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Генштаб: продолжаются бои за Волчанск, враг имеет тактический успех

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 мая 2024, 00:56
Генштаб: продолжаются бои за Волчанск, враг имеет тактический успех
украинские военные, иллюстративное фото Генштаба

По сообщению Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется, однако в боях за Волчанск оккупанты имеют тактический успех.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Ведутся боевые действия на направлениях Пыльная – Лукьянцы, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково, Муром – Бугруватка.

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Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое".

Детали: В течение суток на этих направлениях враг совершил 22 штурмовые действия, из которых 14 – еще продолжаются.

В сообщении отмечается, что ведутся бои за пограничный город Волчанск.

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Дословно: "Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с собственными потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов.

В настоящее время враг имеет тактический успех.

Спланированы мероприятия по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону".

Детали: Генштаб добавляет, что защитники ведут оборонительные действия, наносят огневое поражение противнику, широко применяют беспилотные системы с целью ведения разведки и нанесения точечных ударов для нанесения максимальных потерь.

Дословно: "Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации. В ходе определения задач войскам одним из главных приоритетов является сохранение жизни наших воинов".

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Темы: Харьковская областьвойнаГенштаб
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