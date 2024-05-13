Генштаб: продолжаются бои за Волчанск, враг имеет тактический успех
По сообщению Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется, однако в боях за Волчанск оккупанты имеют тактический успех.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Ведутся боевые действия на направлениях Пыльная – Лукьянцы, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково, Муром – Бугруватка.
Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое".
Детали: В течение суток на этих направлениях враг совершил 22 штурмовые действия, из которых 14 – еще продолжаются.
В сообщении отмечается, что ведутся бои за пограничный город Волчанск.
Дословно: "Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с собственными потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов.
В настоящее время враг имеет тактический успех.
Спланированы мероприятия по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону".
Детали: Генштаб добавляет, что защитники ведут оборонительные действия, наносят огневое поражение противнику, широко применяют беспилотные системы с целью ведения разведки и нанесения точечных ударов для нанесения максимальных потерь.
Дословно: "Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации. В ходе определения задач войскам одним из главных приоритетов является сохранение жизни наших воинов".
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Министерство обороны сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.
- В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.
- По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты захватили еще 6 населенных пунктов в Харьковской области.