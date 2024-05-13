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ВАКС заочно арештував Гладковського-старшого

Ірина БалачукПонеділок, 13 травня 2024, 13:02
ВАКС заочно арештував Гладковського-старшого
Олег Гладковський. Фото УП

Вищий антикорупційний суд заочно арештував колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського − його спільно з ексміністром оборони і директором департаменту цього міністерства обвинувачують у завданні збитків державі на суму 17,44 млн гривень. 

Джерело: ВАКС у Facebook 

Дослівно суд: "13 травня року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому першому заступнику секретаря РНБО, який спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн".

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Деталі: У ВАКС нагадали, що під час досудового розслідування з’ясувалося, що Гладковський використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме − ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

У жовтні 2019 році Гладковському повідомили про підозру. У квітні 2020 року підозру оголосили і ексзаступнику міністра оборони та директору департаменту Міноборони. Їм інкримінують ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) КК України.

02.07.2021 обвинувальний акт у справі скерували до ВАКС для розгляду по суті.

ВІДЕО ДНЯ

16 квітня через неявку до суду Гладковського оголосили в розшук.

Знати більше: #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

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Не "хлопчиками" єдиними. Чому справа Гладковського – лише верхівка айсберга

Передісторія:

  • Видання "Bihus.info" у лютому-березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
  • Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".
  • 17 жовтня 2019 року НАБУ затримало Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). Він намагався вилетіти з України з родиною. Корпораціія "Богдан" заявила, що Гладковський мав летіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю. 21 жовтня Олег Гладковський вийшов з-під варти після внесення застави.
  • Олег Гладковський подав позов про захист честі та гідності до журналістів BIHUS.info і вимагав компенсації за моральну шкоду у 2 млн 40 тисяч гривень.
  • У липні 2022 року Олега Гладковського помітили у Варшаві. Виявилося, що він їздить за кордон як волонтер.

Теми: Гладковськийарешт
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