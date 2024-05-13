ВАКС заочно арестовал Гладковского-старшего
Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского − его совместно с экс-министром обороны и директором департамента этого министерства обвиняют в нанесении ущерба государству на сумму 17,44 млн гривен.
Источник: ВАКС в Facebook
Дословно суд: "13 мая года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему первому заместителю секретаря СНБО, который совместно с бывшим заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн".
Детали: В ВАКС напомнили, что во время досудебного расследования выяснилось, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно − ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".
В октябре 2019 году Гладковскому сообщили о подозрении. В апреле 2020 года подозрение объявили и экс-заместителю министра обороны, и директору департамента Минобороны. Им инкриминируют ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины.
02.07.2021 обвинительный акт по делу направили в ВАКС для рассмотрения по существу.
16 апреля из-за неявки в суд Гладковского объявили в розыск.
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Не "мальчиками" едиными. Почему дело Гладковского – только верхушка айсберга
Предыстория:
- Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследование о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
- После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".
- 17 октября 2019 года НАБУ задержало Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Он пытался вылететь из Украины с семьей. Корпорация "Богдан" заявила, что Гладковский должен был лететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель. 21 октября Олег Гладковский вышел из-под стражи после внесения залога.
- Олег Гладковський подал иск о защите чести и достоинства к журналистам BIHUS.info и требовал компенсации за моральный ущерб в 2 млн 40 тыс. гривен.
- В июле 2022 года Олега Гладковского заметили в Варшаве. Оказалось, что он ездит за границу как волонтер.