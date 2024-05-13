ВАКС заочно арестовал Гладковского-старшего

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского − его совместно с экс-министром обороны и директором департамента этого министерства обвиняют в нанесении ущерба государству на сумму 17,44 млн гривен.

Источник: ВАКС в Facebook

Дословно суд: "13 мая года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему первому заместителю секретаря СНБО, который совместно с бывшим заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн".

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Детали: В ВАКС напомнили, что во время досудебного расследования выяснилось, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно − ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В октябре 2019 году Гладковскому сообщили о подозрении. В апреле 2020 года подозрение объявили и экс-заместителю министра обороны, и директору департамента Минобороны. Им инкриминируют ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины.

02.07.2021 обвинительный акт по делу направили в ВАКС для рассмотрения по существу.

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