Очільник ГУР оцінив наступальний потенціал РФ на Харківщині
Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що сил російсько-окупаційних військ на Харківському напрямку недостатньо для повноційного просування вглиб України.
Джерело: Буданов в ефірі національного телемарафону 14 травня
Пряма мова: "Це досить обмежені ресурси, але вони ще не кинули в бій абсолютно всі свої сили. Я думаю, що в найближчі дні все, що в них є, вони використають. Але скажімо так – все, що вони мали в прикордонні, воно вже задіяно, далі їм потрібно вводити свої резерви".
Деталі: На думку Буданова, створити які-небудь "буферні зони" зони противнику не вдасться. Наразі йдеться про спроби наступу на двох напрямках, якими противник перетягує сили і відволікає увагу від східного фронту (Донецька й Луганська область –ред.), де, насправді, зосереджено основне вістря штурмових дій РФ.
Що передувало: За оцінками секретаря РНБО Олександра Литвиненка, на кордоні з Харківщиною противник зосередив близько 50 тисяч військових. В інтерв'ю AFP Литвиненко зазначив, що не бачить ризику російського нападу на Харків попри нові наступальні дії на область.
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Президент Зеленський підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Ворог захопив низку населених пунктів у Харківській області.
- В ОСУВ "Хортиця" заявили, що "сіра зона" у Харківській області не розширюється, Збройні сили не дають росіянам просунутися вглиб області.