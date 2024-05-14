Очільник ГУР оцінив наступальний потенціал РФ на Харківщині

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що сил російсько-окупаційних військ на Харківському напрямку недостатньо для повноційного просування вглиб України.

Джерело: Буданов в ефірі національного телемарафону 14 травня

Пряма мова: "Це досить обмежені ресурси, але вони ще не кинули в бій абсолютно всі свої сили. Я думаю, що в найближчі дні все, що в них є, вони використають. Але скажімо так – все, що вони мали в прикордонні, воно вже задіяно, далі їм потрібно вводити свої резерви".

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Деталі: На думку Буданова, створити які-небудь "буферні зони" зони противнику не вдасться. Наразі йдеться про спроби наступу на двох напрямках, якими противник перетягує сили і відволікає увагу від східного фронту (Донецька й Луганська область –ред.), де, насправді, зосереджено основне вістря штурмових дій РФ.

Що передувало: За оцінками секретаря РНБО Олександра Литвиненка, на кордоні з Харківщиною противник зосередив близько 50 тисяч військових. В інтерв'ю AFP Литвиненко зазначив, що не бачить ризику російського нападу на Харків попри нові наступальні дії на область.

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