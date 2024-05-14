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Глава ГУР оценил наступательный потенциал РФ на Харьковщине

Валентина РоманенкоВторник, 14 мая 2024, 11:45
Глава ГУР оценил наступательный потенциал РФ на Харьковщине
скриншот карты Deep State

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что сил российско-оккупационных войск на Харьковском направлении недостаточно для полноценного продвижения вглубь Украины.

Источник: Буданов в эфире национального телемарафона 14 мая

Прямая речь: "Это достаточно ограниченные ресурсы, но они еще не бросили в бой абсолютно все свои силы. Я думаю, что в ближайшие дни все, что у них есть, они используют. Но скажем так - все, что они имели в приграничье, оно уже задействовано, дальше им нужно вводить свои резервы".

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Детали: По мнению Буданова, создать какие-либо "буферные зоны" зоны противнику не удастся. Сейчас речь идет о попытках наступления на двух направлениях, которыми противник перетягивает силы и отвлекает внимание от восточного фронта (Донецкая и Луганская область -ред.), где, на самом деле, сосредоточено основное острие штурмовых действий РФ.

Что предшествовало: По оценкам секретаря СНБО Александра Литвиненко, на границе с Харьковщиной противник сосредоточил около 50 тысяч военных. В интервью AFP Литвиненко отметил, что не видит риска российского нападения на Харьков, несмотря на новые наступательные действия на область.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
  • Президент Зеленский подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
  • Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
  • Враг захватил ряд населенных пунктов в Харьковской области.
  • В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.

Темы: Харьковская областьвойнаБудановГУР
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