Глава ГУР оценил наступательный потенциал РФ на Харьковщине

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что сил российско-оккупационных войск на Харьковском направлении недостаточно для полноценного продвижения вглубь Украины.

Источник: Буданов в эфире национального телемарафона 14 мая

Прямая речь: "Это достаточно ограниченные ресурсы, но они еще не бросили в бой абсолютно все свои силы. Я думаю, что в ближайшие дни все, что у них есть, они используют. Но скажем так - все, что они имели в приграничье, оно уже задействовано, дальше им нужно вводить свои резервы".

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Детали: По мнению Буданова, создать какие-либо "буферные зоны" зоны противнику не удастся. Сейчас речь идет о попытках наступления на двух направлениях, которыми противник перетягивает силы и отвлекает внимание от восточного фронта (Донецкая и Луганская область -ред.), где, на самом деле, сосредоточено основное острие штурмовых действий РФ.

Что предшествовало: По оценкам секретаря СНБО Александра Литвиненко, на границе с Харьковщиной противник сосредоточил около 50 тысяч военных. В интервью AFP Литвиненко отметил, что не видит риска российского нападения на Харьков, несмотря на новые наступательные действия на область.

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