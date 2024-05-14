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У ЗСУ назвали три напрямки на Сході, де росіяни тиснуть найбільше

Євген КізіловВівторок, 14 травня 2024, 17:15
У ЗСУ назвали три напрямки на Сході, де росіяни тиснуть найбільше
ілюстративне фото від Getty Images

Найбільша активність окупантів спостерігається на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках.

Джерело: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі національного телемарафону

Деталі: За словами речника, росіяни намагаються просунутись вглиб території України, але українські військові ці спроби зупиняють.

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Пряма мова: "На одних напрямках противник має частковий успіх, на інших – сили оборони витісняють противника і покращують своє тактичне положення".

Деталі: Волошин повідомив також, що за останню добу на Сході збільшилась кількість бойових зіткнень. Якщо попередньої доби їх було 140, то тепер – 160.

За інформацією речника "Хортиці", у Вовчанську, що на півночі Харківщини, зараз ідуть запеклі бої: Сили оборони контролюють ситуацію в місті й проводять його зачистку, вони прочісують міську забудову у пошуках штурмових груп ворога.

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Крім того, розповідає Волошин, окупанти намагаються закріпитись у частині населених пунктів на північному кордоні Харківщини з РФ, щоб звідти вести подальший наступ.

Він повідомив також, що українське військове керівництво уже спланувало заходи щодо повного знищення противника, який намається вклинитись в нашу оборону на Сході, і зриву ворожого наступу.

Що передувало: За оцінкою очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, ситуація з російським вторгненням на Харківщині стабілізувалася, Сили оборони будуть вибивати противника з території, на Сумщині активізації наразі не спостерігається.

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Теми: Харківська областьвійнаконтрнаступ
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