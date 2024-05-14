У ЗСУ назвали три напрямки на Сході, де росіяни тиснуть найбільше
Найбільша активність окупантів спостерігається на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках.
Джерело: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі національного телемарафону
Деталі: За словами речника, росіяни намагаються просунутись вглиб території України, але українські військові ці спроби зупиняють.
Пряма мова: "На одних напрямках противник має частковий успіх, на інших – сили оборони витісняють противника і покращують своє тактичне положення".
Деталі: Волошин повідомив також, що за останню добу на Сході збільшилась кількість бойових зіткнень. Якщо попередньої доби їх було 140, то тепер – 160.
За інформацією речника "Хортиці", у Вовчанську, що на півночі Харківщини, зараз ідуть запеклі бої: Сили оборони контролюють ситуацію в місті й проводять його зачистку, вони прочісують міську забудову у пошуках штурмових груп ворога.
Крім того, розповідає Волошин, окупанти намагаються закріпитись у частині населених пунктів на північному кордоні Харківщини з РФ, щоб звідти вести подальший наступ.
Він повідомив також, що українське військове керівництво уже спланувало заходи щодо повного знищення противника, який намається вклинитись в нашу оборону на Сході, і зриву ворожого наступу.
Що передувало: За оцінкою очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, ситуація з російським вторгненням на Харківщині стабілізувалася, Сили оборони будуть вибивати противника з території, на Сумщині активізації наразі не спостерігається.
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині.
- Президент Зеленський підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Ворог захопив низку населених пунктів у Харківській області.
- В ОСУВ "Хортиця" заявили, що "сіра зона" у Харківській області не розширюється, Збройні сили не дають росіянам просунутися вглиб області.