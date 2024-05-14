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В ВСУ назвали три направления на Востоке, где россияне давят больше всего

Евгений КизиловВторник, 14 мая 2024, 17:15
В ВСУ назвали три направления на Востоке, где россияне давят больше всего
иллюстративное фото от Getty Images

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях.

Источник: представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире национального телемарафона

Детали: По словам спикера, россияне пытаются продвинуться вглубь территории Украины, но украинские военные эти попытки останавливают.

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Прямая речь: "На одних направлениях противник имеет частичный успех, на других - силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение".

Детали: Волошин сообщил также, что за последние сутки на Востоке увеличилось количество боевых столкновений. Если в предыдущие сутки их было 140, то теперь - 160.

По информации представителя "Хортицы", в Волчанске, что на севере Харьковщины, сейчас идут ожесточенные бои: Силы обороны контролируют ситуацию в городе и проводят его зачистку, они прочесывают городскую застройку в поисках штурмовых групп врага.

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Кроме того, рассказывает Волошин, оккупанты пытаются закрепиться в части населенных пунктов на северной границе Харьковщины с РФ, чтобы оттуда вести дальнейшее наступление.

Он сообщил также, что украинское военное руководство уже спланировало мероприятия по полному уничтожению противника, который пытается вклиниться в нашу оборону на Востоке, и срыву вражеского наступления.

Что предшествовало: По оценке главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, ситуация с российским вторжением в Харьковской области стабилизировалась, Силы обороны будут выбивать противника с территории, в Сумской области активизации пока не наблюдается.

Предыстория:

  • 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине.
  • Президент Зеленский подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
  • Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
  • Враг захватил ряд населенных пунктов в Харьковской области.
  • В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.

Темы: Харьковская областьвойнаконтрнаступление
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