В ВСУ назвали три направления на Востоке, где россияне давят больше всего

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях.

Источник: представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире национального телемарафона

Детали: По словам спикера, россияне пытаются продвинуться вглубь территории Украины, но украинские военные эти попытки останавливают.

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Прямая речь: "На одних направлениях противник имеет частичный успех, на других - силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение".

Детали: Волошин сообщил также, что за последние сутки на Востоке увеличилось количество боевых столкновений. Если в предыдущие сутки их было 140, то теперь - 160.

По информации представителя "Хортицы", в Волчанске, что на севере Харьковщины, сейчас идут ожесточенные бои: Силы обороны контролируют ситуацию в городе и проводят его зачистку, они прочесывают городскую застройку в поисках штурмовых групп врага.

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Кроме того, рассказывает Волошин, оккупанты пытаются закрепиться в части населенных пунктов на северной границе Харьковщины с РФ, чтобы оттуда вести дальнейшее наступление.

Он сообщил также, что украинское военное руководство уже спланировало мероприятия по полному уничтожению противника, который пытается вклиниться в нашу оборону на Востоке, и срыву вражеского наступления.

Что предшествовало: По оценке главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, ситуация с российским вторжением в Харьковской области стабилизировалась, Силы обороны будут выбивать противника с территории, в Сумской области активизации пока не наблюдается.

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