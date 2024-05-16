Путін у Китаї обов’язково говоритиме про Україну − Пєсков

Володимир Путін і Сі Дзіньпін під час зустрічі у Китаї. Фото з сайту Кремля

Російський правитель Володимир Путін обов'язково обговорюватиме війну в Україні на переговорах із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Джерело: російське видання "Известия" з посиланням на прессекретаря російського правителя Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Україна обов'язково буде обговорюватися".

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Деталі: Він також додав, що Росії імпонує "мирний план Китаю щодо України" і загалом країна-агресорка нібито вітає будь-які мирні ініціативи щодо війни.

"Звичайно ж, це все − тільки початок розмови. Попереду дуже напружена дискусія. Крім того, ми знаємо ситуацію з українською стороною, яка зараз навіть юридично виключає для себе можливість переговорів. Тому процес цей тривалий, але конструктивна позиція китайської сторони імпонує нам", − заявив прес-секретар Путіна.

Що було раніше: 15 травня напередодні свого візиту до Китаю глава Кремля Володимир Путін дав письмове інтерв'ю китайському інформаційному агентству Сіньхуа, в якому повторив свої наративи щодо війни з Україною, знову зажадав гарантій для країни-агресора Росії і поскаржився на введені санкції.

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Чому це важливо: Росія вторгалася і окупувала український Крим та частину Донбасу ще у 2014 році. У 2022 році РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши уночі мирні населені пункти по всій країні ракетами та бомбами. Примітним було те, що російські пропагандисти у перші дні активно поширювали заяви про те, що "Росія візьме Київ за 3 дні", а російські солдати, які наступали на Київ, мали при собі парадну форму, щоб через цих "3 дні" пройти парадом по Хрещатику.

Однак Збройні сили України змогли вигнати окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. І продовжують стримувати ворога на інших напрямках.

Відчувши, що досягти перемоги не вдасться, Росія почала просувати ідею нібито мирних переговорів, через які вона хоче залишити за собою всі окуповані території. При цьому росіяни продовжують тероризувати Україну, наносячи удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі і житлових будинках. Найчастіше це роблять уночі.

Попри величезну кількість зброї і техніки російська армія несе великі втрати. А станом на початок травня − за понад 10 років війни і понад 2 роки повномасштабного вторгнення − окупанти не змогли досягти навіть найменшої стратегічної перемоги − виходу на кордони Донецької та Луганської областей. У містах і селах на сході України тривають бої за кожну вулицю і будинок. Окупанти намагаються шукати зброю і найманців в інших країнах.

Путін у своїх спічах і заявавах продовжує спотворювати реальність, намагаючись зробити жертвою Росію, водночас шукає підтримки в Китаю і в Північної Кореї. Зокрема у КНДР купує ракети, які запускає по мирних населених пунктах України.

Україна вважає передумовою для переговорів лише повне виведення російських військ з її території, відновлення кордонів Україні 1991 року, повернення всіх полонених, виплату репарацій і притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Усе це прописане в українській формулі миру.

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