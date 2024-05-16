Путин в Китае будет говорить об Украине − Песков

Владимир Путин и Си Дзиньпин во время встречи в Китае. Фото с сайта Кремля

Российский правитель Владимир Путин обязательно будет обсуждать войну в Украине на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпина.

Источник: российское издание "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря российского правителя Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Украина обязательно будет обсуждаться".

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Детали: Он также добавил, что России импонирует "мирный план Китая по Украине" и вообще страна-агрессор якобы приветствует любые мирные инициативы относительно войны.

"Конечно же, это все − только начало разговора. Предстоит очень напряженная дискуссия. Кроме того, мы знаем ситуацию с украинской стороной, которая сейчас даже юридически исключает для себя возможность переговоров. Поэтому процесс этот длительный, но конструктивная позиция китайской стороны импонирует нам", − заявил пресс-секретарь Путина.

Что было раньше: 15 мая в преддверии своего визита в Китай глава Кремля Владимир Путиндал письменное интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, в котором повторил свои нарративы относительно войны с Украиной, снова потребовал гарантий для страны-агрессора России и пожаловался на введенные санкции.

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Почему это важно: Россия вторгалась и оккупировала украинский Крым и часть Донбасса еще в 2014 году. В 2022 году РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, атаковав ночью мирные населенные пункты по всей стране ракетами и бомбами. Примечательным было то, что российские пропагандисты в первые дни активно распространяли заявления о том, что "Россия возьмет Киев за 3 дня", а российские солдаты, которые наступали на Киев, имели при себе парадную форму, чтобы через эти "3 дня" пройти парадом по Крещатику.

Однако Вооруженные силы Украины смогли выгнать оккупантов с Киевщины, Черниговщины и Сумщины. И продолжают сдерживать врага на других направлениях.

Почувствовав, что достичь победы не удастся, Россия начала продвигать идею якобы мирных переговоров, через которые она хочет оставить за собой все оккупированные территории. При этом россияне продолжают терроризировать Украину, нанося удары по энергетической и гражданской инфраструктуре и жилым домам. Чаще всего это делают ночью.

Несмотря на огромное количество оружия и техники российская армия несет большие потери. А по состоянию на начало мая − за более, чем 10 лет войны и более чем 2 года полномасштабного вторжения − оккупанты не смогли достичь даже малейшей стратегической победы − выхода на границы Донецкой и Луганской областей. В городах и селах на востоке Украины продолжаются бои за каждую улицу и дом. Оккупанты пытаются искать оружие и наемников в других странах.

Путин в своих спичах и заявлениях продолжает искажать реальность, пытаясь предствить жертвой Россию, при этом ищет поддержки у Китая и в Северной Кореи. В частности в КНДР покупает ракеты, которые запускает по мирным населенным пунктам Украины.

Украина считает предпосылкой для переговоров только полный вывод российских войск с ее территории, восстановление границ Украины 1991 года, возвращение всех пленных, выплату репараций и привлечение военных преступников к ответственности. Все это прописано в украинской формуле мира.

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