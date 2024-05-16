За минулу добу на Харківщині окупанти втратили 260 вояків і 40 одиниць техніки – Генштаб
На Харківському напрямку за минулу добу окупанти здійснили 11 атак і втратив 260 солдатів та 40 одиниць техніки. У Генштабі повідомляють, що у Вовчанську відбуваються оборонні та стабілізаційні заходи.
Джерело: речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону
Пряма мова: "На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії та здійснив 11 атак за добу. Бої точилися в районах населенних пунктів Липці, Слобожанське, Стариця, Вовчанськ.
Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську і тримають ситуацію там під контролем. Ворог зазнає вогневого ураження з артилерії та ударних БПЛА".
Деталі: Лиховій повідомив, що за минулу добу на Харківщині ворог втратив вбитими та пораненими приблизно 260 осіб і 40 одиниць військової техніки.
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Президент Зеленський підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Окупанти захопили до 10 сіл у Харківській області. В ОСУВ "Хортиця" заявили, що "сіра зона" у Харківській області не розширюється, Збройні сили не дають росіянам просунутися вглиб області.
- Сили оброни зупинили спроби російських військ прорвати оборону на Харківському напрямку і ситуацію дещо стабілізували, але бої тривають.