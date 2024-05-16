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За минулу добу на Харківщині окупанти втратили 260 вояків і 40 одиниць техніки – Генштаб

Альона Мазуренко Четвер, 16 травня 2024, 09:25
За минулу добу на Харківщині окупанти втратили 260 вояків і 40 одиниць техніки – Генштаб
DEEPSTATEMAP 16 ТРАВНЯ

На Харківському напрямку за минулу добу окупанти здійснили 11 атак і втратив 260 солдатів та 40 одиниць техніки. У Генштабі повідомляють, що у Вовчанську відбуваються оборонні та стабілізаційні заходи.

Джерело: речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій  в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії та здійснив 11 атак за добу. Бої точилися в районах населенних пунктів Липці, Слобожанське, Стариця, Вовчанськ.

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Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську і тримають ситуацію там під контролем. Ворог зазнає вогневого ураження з артилерії та ударних БПЛА".

Деталі: Лиховій повідомив, що за минулу добу на Харківщині ворог втратив вбитими та пораненими приблизно 260 осіб і 40 одиниць військової техніки. 

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Теми: Харківська областьвійнаокупація
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