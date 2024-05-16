За минувшие сутки на Харьковщине оккупанты потеряли 260 солдат и 40 единиц техники – Генштаб
На Харьковском направлении за минувшие сутки оккупанты совершили 11 атак и потеряли 260 солдат и 40 единиц техники. В Генштабе сообщают, что в Волчанске происходят оборонительные и стабилизационные мероприятия.
Источник: представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона
Прямая речь: "На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия и совершил 11 атак за сутки. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы, Слобожанское, Старица, Волчанск.
Украинские войска продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные мероприятия в Волчанске и держат ситуацию там под контролем. Враг испытывает огневое поражение из артиллерии и ударных БПЛА".
Детали: Лиховий сообщил, что за минувшие сутки на Харьковщине враг потерял убитыми и ранеными около 260 человек и 40 единиц военной техники.
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Президент Зеленский подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
- Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- Россияне захватили до 10 сел в Харьковской области. В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.
- Силы обороны остановили попытки российских войск прорвать оборону на Харьковском направлении и ситуацию несколько стабилизировали, но бои продолжаются.