За минувшие сутки на Харьковщине оккупанты потеряли 260 солдат и 40 единиц техники – Генштаб

На Харьковском направлении за минувшие сутки оккупанты совершили 11 атак и потеряли 260 солдат и 40 единиц техники. В Генштабе сообщают, что в Волчанске происходят оборонительные и стабилизационные мероприятия.

Источник: представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона

Прямая речь: "На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия и совершил 11 атак за сутки. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы, Слобожанское, Старица, Волчанск.

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Украинские войска продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные мероприятия в Волчанске и держат ситуацию там под контролем. Враг испытывает огневое поражение из артиллерии и ударных БПЛА".

Детали: Лиховий сообщил, что за минувшие сутки на Харьковщине враг потерял убитыми и ранеными около 260 человек и 40 единиц военной техники.

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