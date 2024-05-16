Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

За минувшие сутки на Харьковщине оккупанты потеряли 260 солдат и 40 единиц техники – Генштаб

Алена МазуренкоЧетверг, 16 мая 2024, 09:25
За минувшие сутки на Харьковщине оккупанты потеряли 260 солдат и 40 единиц техники – Генштаб
DEEPSTATEMAP 16 мая

На Харьковском направлении за минувшие сутки оккупанты совершили 11 атак и потеряли 260 солдат и 40 единиц техники. В Генштабе сообщают, что в Волчанске происходят оборонительные и стабилизационные мероприятия.

Источник: представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона

Прямая речь: "На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия и совершил 11 атак за сутки. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы, Слобожанское, Старица, Волчанск.

Реклама:

Украинские войска продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные мероприятия в Волчанске и держат ситуацию там под контролем. Враг испытывает огневое поражение из артиллерии и ударных БПЛА".

Детали: Лиховий сообщил, что за минувшие сутки на Харьковщине враг потерял убитыми и ранеными около 260 человек и 40 единиц военной техники.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
  • Президент Зеленский подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
  • Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
  • Россияне захватили до 10 сел в Харьковской области. В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.
  • Силы обороны остановили попытки российских войск прорвать оборону на Харьковском направлении и ситуацию несколько стабилизировали, но бои продолжаются.

Темы: Харьковская областьвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

NBC News: Россия и КНДР могут готовить провокацию накануне выборов президента США

Генштаб: Украинские военные на определенных участках Харьковщины успешно оттесняют врага

Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

США виделили новый пакет помощи для Украины на $275 млн

25 мая выключать свет будут только в часы "вечернего пика"

За Насирова, который уже полтора года сидит в СИЗО, внесли залог

Все новости...
Харьковская область
Президент Португалии объяснил ситуацию с визитом Зеленского
ISW: Россияне продвинулись не более чем на 8 км от границы на севере Харьковщины
Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла
Последние новости
08:18
ФутболМалиновский забил бильярдным ударом и помог "Дженоа" победить "Болонью"
07:40
Потери россиян на фронте перевалили за полмиллиона человек
07:25
ОВА: Оккупанты за сутки 342 раза ударили по Запорожской области и разрушили дома
07:19
ФутболХет-трик Довбика и дубль Циганкова: украинцы помогли "Жироне" разгромить "Гранаду"
06:51
NBC News: Россия и КНДР могут готовить провокацию накануне выборов президента США
05:17
В ISW объяснили, зачем России прекращение огня
04:34
видеоПрокуратура: Россия этой ночью выпустила по Харькову четыре ракеты С-300
03:50
Генштаб: Украинские военные на определенных участках Харьковщины успешно оттесняют врага
02:26
В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей
01:45
Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: