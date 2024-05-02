Росіяни атакували Сумщину FPV-дронами, скидали міни – 130 вибухів за день

Протягом минулого дня росіяни здійснили 31 обстріл Сумської області, атакували FPV-дронами, скидали міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади".

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Деталі: По Білопільській громаді ворог бив з мінометів та артилерії Також була атака FPV-дроном. Загалом – 30 вибухів.

Есманьську громаду росіяни атакували FPV-дронами, 6 вибухів.

У Великописарівській громаді зафіксували артилерійські та мінометний обстріли, скидання з БПЛА боєприпасу ВОГ – 45 вибухів.

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На територію Краснопільської громади росіяни скинули 9 мін.

Юнаківськ громаду – атакували FPV-дронами, 2 вибухи

По Хотінській громаді були артобстріли й атака FPV-дрона, 11 вибухів.

По Шалигинській громаді ворог вдарив з артилерії – 10 вибухів – та здійснив обстріл з автоматичної зброї.

У Середино-Будській громаді зафіксували обстріли зі ствольної артилерії та РСЗВ – 13 вибухів.

Миропільську громаду ворог атакував FPV-дроном.

По Свеській громаді був мінометний обстріл, 3 вибухи.

Нагадаємо: Сумська обласна військова адміністрація ввела додаткові тимчасові обмеження у прикордонній 5-кілометровій зоні біля кордону з Росією