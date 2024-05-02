Россияне атаковали Сумскую область FPV-дронами, сбрасывали мины – 130 взрывов за день

В течение прошлого дня россияне совершили 31 обстрел Сумской области, атаковали FPV-дронами, сбрасывали мины.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 130 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Свесская, Середино-Будская громады".

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Детали: По Белопольской громаде враг бил из минометов и артиллерии Также была атака FPV-дроном. В общем – 30 взрывов.

Эсманскую громаду россияне атаковали FPV-дронами, 6 взрывов.

В Великописаревской громаде зафиксировали артиллерийские и минометный обстрелы, сброс с БпЛА боеприпаса ВОГ – 45 взрывов.

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На территорию Краснопольской громады россияне сбросили 9 мин.

Юнаковская громада - атаковали FPV-дронами, 2 взрыва

По Хотинской громаде были артобстрелы и атака FPV-дрона, 11 взрывов.

По Шалыгинской громаде враг ударил из артиллерии – 10 взрывов – и совершил обстрел из автоматического оружия.

В Середино-Будской громаде зафиксировали обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО – 13 взрывов.

Миропольскую громаду враг атаковал FPV-дроном.

По Свесской общине был минометный обстрел, 3 взрыва.

Напомним: Сумская областная военная администрация ввела дополнительные временные ограничения в приграничной 5-километровой зоне у границы с Россией