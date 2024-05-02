СБУ затримала колаборанта, який допомагав готувати "референдум" РФ на Харківщині

Служба безпеки України затримала помічника колишнього гауляйтера з Харківщини, який готував фейковий референдум Росії у період окупації частини області. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Зловмисником виявився староста одного із селищ Вовчанського району, який після захоплення громади підтримав загарбників.

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За це влітку 2022 року окупанти призначили його помічником очільника місцевої окупаційної адміністрації країни-агресора.

Перебуваючи на "посаді", колаборант займався підготовкою до псевдореферендуму із "приєднання" Харківщини до складу Росії".

Деталі: Зокрема, чоловік очолював агітаційні загони РФ, які обходили двори приватних домоволодінь, де закликали людей брати учать у "голосуванні".

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Також він підшукував "однодумців", з яких планував сформувати окупаційні "виборчкоми".

Після деокупації громади староста-колаборант сподівався уникнути правосуддя, однак слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ:

ч.1 ст.14, ч. 5 ст.111-1 (колабораційна діяльність);

ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.