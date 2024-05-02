Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

СБУ затримала колаборанта, який допомагав готувати "референдум" РФ на Харківщині

Альона Мазуренко Четвер, 2 травня 2024, 13:22
СБУ затримала колаборанта, який допомагав готувати референдум РФ на Харківщині
фото: СБУ

Служба безпеки України затримала помічника колишнього гауляйтера з Харківщини, який готував фейковий референдум Росії у період окупації частини області. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Джерело: СБУ 

Дослівно: "Зловмисником виявився староста одного із селищ Вовчанського району, який після захоплення громади підтримав загарбників.

Реклама:

За це влітку 2022 року окупанти призначили його помічником очільника місцевої окупаційної адміністрації країни-агресора.

Перебуваючи на "посаді", колаборант займався підготовкою до псевдореферендуму із "приєднання" Харківщини до складу Росії".

Деталі: Зокрема, чоловік очолював агітаційні загони РФ, які обходили двори приватних домоволодінь, де закликали людей брати учать у "голосуванні".

ВІДЕО ДНЯ

Також він підшукував "однодумців", з яких планував сформувати окупаційні "виборчкоми".

Після деокупації громади староста-колаборант сподівався уникнути правосуддя, однак слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ:

  • ч.1 ст.14, ч. 5 ст.111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Теми: СБУколаборантиХарківська областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони

Україна отримала від союзників нову партію ракет до Patriot - уряд Іспанії

Росія пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки

Рада може вже цього тижня остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації 

МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме

відео, фото, оновленоУ Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина

Усі новини...
СБУ
Шпигував за аеродромами на Донеччині: СБУ затримала інформатора "вагнерівців"
Зеленський звільнив Вітюка з посади головного кіберрозвідника СБУ
СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП, до якого прийшла з обшуками 1 травня
Останні новини
20:13
фотоРосіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
20:04
Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії
19:59
футбол"Верес" переміг "Минай" у битві за виживання в УПЛ
19:52
Зведення Генштабу: Росіяни завдали 69 авіаударів по Україні за добу
19:45
Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"
19:38
Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони
19:35
Польща продовжить оплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України
19:29
Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
19:19
"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті"
19:19
велоспортУ гонитві за Погачаром. Бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д'Італія-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: