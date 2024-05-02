Шпигував за аеродромами на Донеччині: СБУ затримала інформатора "вагнерівців"

Правоохоронці викрили зловмисника, який передавав "вагнерівцям" інформацію про розташування особового складу й техніки ЗСУ у Краматорському районі.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Дослівно СБУ: "У ході контрдиверсійних заходів затримано ворожого інформатора, який відслідковував позиції ЗСУ у Краматорському районі.

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Таке завдання він отримав від бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер", яка наразі входить до складу регулярних військ країни-агресора".

Деталі: За даними слідства, восени 2023 року житель одного з сіл Донецької області погодився працювати на окупантів. Вони дистанційно вийшли на нього через колишню дружину зловмисника, яка наразі живе в Росії.

Чоловік повідомляв їй про дислокацію особового складу й розміщення техніки ЗСУ на території Краматорська та його околиць. Крім того, вказував місцевість, над якою бачив прольоти бойової авіації.

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Також за вказівкою "вагнерівців" зловмисник мав виявити та передати їм точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери ЗСУ. Цю інформацію росіяни планували використати їх для підготовки бойових операцій на Краматорському та Слов’янському напрямках.

Зазначено, що для збору розвідданих чоловік пішки обходив місцевість та приховано фотографував територію. Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.