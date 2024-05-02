СБУ задержала коллаборанта, который помогал готовить "референдум" РФ на Харьковщине

Служба безопасности Украины задержала помощника бывшего гауляйтера из Харьковской области, который готовил фейковый референдум России в период оккупации части области. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник: СБУ

Дословно: "Злоумышленником оказался староста одного из поселков Волчанского района, который после захвата общины поддержал захватчиков.

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За это летом 2022 года оккупанты назначили его помощником главы местной оккупационной администрации страны-агрессора.

Находясь на "должности", коллаборационист занимался подготовкой к псевдореферендуму по "присоединению" Харьковщины в состав России".

Детали: В частности, мужчина возглавлял агитационные отряды РФ, которые обходили дворы частных домовладений, где призывали людей участвовать в "голосовании".

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Также он подыскивал "единомышленников", из которых планировал сформировать оккупационные "избиркомы".

После деоккупации общины староста-коллаборационист надеялся избежать правосудия, однако следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям УКУ:

ч.1 ст.14, ч. 5 ст.111-1 (коллаборационная деятельность);

ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Сейчас задержанный находится под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.