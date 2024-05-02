Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

СБУ задержала коллаборанта, который помогал готовить "референдум" РФ на Харьковщине

Алена МазуренкоЧетверг, 2 мая 2024, 13:22
СБУ задержала коллаборанта, который помогал готовить референдум РФ на Харьковщине
фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала помощника бывшего гауляйтера из Харьковской области, который готовил фейковый референдум России в период оккупации части области. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник: СБУ

Дословно: "Злоумышленником оказался староста одного из поселков Волчанского района, который после захвата общины поддержал захватчиков.

Реклама:

За это летом 2022 года оккупанты назначили его помощником главы местной оккупационной администрации страны-агрессора.

Находясь на "должности", коллаборационист занимался подготовкой к псевдореферендуму по "присоединению" Харьковщины в состав России".

Детали: В частности, мужчина возглавлял агитационные отряды РФ, которые обходили дворы частных домовладений, где призывали людей участвовать в "голосовании".

ВИДЕО ДНЯ

Также он подыскивал "единомышленников", из которых планировал сформировать оккупационные "избиркомы".

После деоккупации общины староста-коллаборационист надеялся избежать правосудия, однако следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям УКУ:

  • ч.1 ст.14, ч. 5 ст.111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Сейчас задержанный находится под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Темы: СБУколлаборантыХарьковская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны

Украина получила от союзников новую партию ракет к Patriot - правительство Испании

Россия пригрозила ударами по "военным объектам Британии" в Украине и не только

Рада может уже на этой неделе окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации

МИД Украины заявил, что не признает президентства Путина и призвал другие страны сделать то же самое

видео, фото, обновленоВ Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв": погиб человек

Все новости...
СБУ
Шпионил за аэродромами в Донецкой области: СБУ задержала информатора "вагнеровцев"
Зеленский уволил Витюка с должности главного киберразведчика СБУ
СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП, к которому пришла с обысками 1 мая
Последние новости
20:46
Макрон поблагодарил Си за обещание не продавать оружие России
20:40
Перебои в Красном море могут сократить пропускную способность между Азией и Европой на 20% – Reuters
20:37
видеоЗеленский на Ставке заслушал вернувшегося с передовой Сырского
20:30
За период военного положения более 1000 раз пытались подкупить пограничников - ГПСУ
20:13
фотоРоссияне ракетой ПВО попали в гражданский автомобиль в Мариуполе – горсовет
20:04
Дуда подтвердил Зеленскому, что приедет на саммит мира в Швейцарии
19:59
футбол"Верес" победил "Минай" в битве за выживание в УПЛ
19:52
Сводка Генштаба: Россияне нанесли 69 авиаударов по Украине за сутки
19:45
Правительство назначило и.о. директора "Укрспирта"
19:38
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны
Все новости...
Реклама:
Реклама: