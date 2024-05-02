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Словацький прем'єр запевнив, що словаки в Україні не воюватимуть

Іванна Костіна, Євген КізіловЧетвер, 2 травня 2024, 18:19
Словацький прем'єр запевнив, що словаки в Україні не воюватимуть
роберт фіцо. фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, "нога словацького солдата" ніколи не переступить кордон з Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Роберт Фіцо виключив відправку словацьких солдатів в Україну. Про це він заявив під час години запитань до уряду в четвер у відповідь на заяви президента Франції Еммануеля Макрона.

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"Україна не є членом НАТО. Словаччина не має нічого спільного з війною в Україні, і я посилаю дуже чіткий сигнал всій Словаччині, що незалежно від того, хто нас про щось просить, нога словацького солдата не перетне словацько-український кордон", – підсумував він.

Щодо заяви президента Франції, Фіцо зазначив, що це має бути двосторонньою справою. "Суверенні висловлювання суверенних політиків є суто справою Франції, а не Словаччини", – додав він.

За його словами, такого роду заяви є кроком до третьої світової війни.

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Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив виданню The Economist, що не виключає введення військ в Україну. За його словами, це питання "легітимно" виникне, якщо Росія прорве лінію фронту і Київ попросить про таку допомогу.

Раніше Макрон заявляв, що готовий обговорити використання французької ядерної зброї як частини "надійної європейської оборони" від загроз з боку Росії.

Теми: СловаччинаУкраїнавійнаЗбройні сили
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