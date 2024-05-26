Боррель засудив удар по "Епіцентру" в Харкові та наголосив на посиленні ППО

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив удар росіян по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові та наголосив на необхідності Європи збільшити підтримку ППО, яка "рятує життя та захищає українські міста".

Джерело: Боррель у мережі Х

Пряма мова: "Я рішуче засуджую жахливі атаки Росії на місто Харків сьогодні, включно з переповненим торговельним центром, убивствами та пораненнями мирних жителів".

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"Ці систематичні російські злочини проти мирного населення та цивільної інфраструктури знову підкреслюють необхідність Європи терміново збільшити підтримку протиповітряної оборони: вона рятує життя та захищає українські міста".

Деталі: Боррель також зазначив, що усі винні у цих та інших військових злочинах Росії будуть притягнуті до відповідальності.

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