Боррель засудив удар по "Епіцентру" в Харкові та наголосив на посиленні ППО
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив удар росіян по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові та наголосив на необхідності Європи збільшити підтримку ППО, яка "рятує життя та захищає українські міста".
Джерело: Боррель у мережі Х
Пряма мова: "Я рішуче засуджую жахливі атаки Росії на місто Харків сьогодні, включно з переповненим торговельним центром, убивствами та пораненнями мирних жителів".
"Ці систематичні російські злочини проти мирного населення та цивільної інфраструктури знову підкреслюють необхідність Європи терміново збільшити підтримку протиповітряної оборони: вона рятує життя та захищає українські міста".
Деталі: Боррель також зазначив, що усі винні у цих та інших військових злочинах Росії будуть притягнуті до відповідальності.
Передісторія:
- Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 2 загиблих і 35 постраждалих.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей.
- О 17:45 пожежу будівельного гіпермаркету локалізували.
- Кількість загиблих внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 6, кількість поранених – до 40.