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Боррель засудив удар по "Епіцентру" в Харкові та наголосив на посиленні ППО

Ольга Глущенко Неділя, 26 травня 2024, 02:14
Боррель засудив удар по Епіцентру в Харкові та наголосив на посиленні ППО
Жозеп Боррель. Фото: Getty Images

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив удар росіян по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові та наголосив на необхідності Європи збільшити підтримку ППО, яка "рятує життя та захищає українські міста".

Джерело: Боррель у мережі Х

Пряма мова: "Я рішуче засуджую жахливі атаки Росії на місто Харків сьогодні, включно з переповненим торговельним центром, убивствами та пораненнями мирних жителів".

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"Ці систематичні російські злочини проти мирного населення та цивільної інфраструктури знову підкреслюють необхідність Європи терміново збільшити підтримку протиповітряної оборони: вона рятує життя та захищає українські міста".

Деталі: Боррель також зазначив, що усі винні у цих та інших військових злочинах Росії будуть притягнуті до відповідальності.

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Теми: ЄСУкраїнаХарківвійна
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