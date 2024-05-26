Боррель осудил удар по «Эпицентру» в Харькове и акцентировал на усилении ПВО
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил удар россиян по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове и отметил необходимость Европы увеличить поддержку ПВО, которая "спасает жизни и защищает украинские города".
Источник: Боррель в сети Х
Прямая речь: "Я решительно осуждаю ужасные атаки России на город Харьков сегодня, включая переполненный торговый центр, убийства и ранения мирных жителей".
"Эти систематические российские преступления против мирного населения и гражданской инфраструктуры вновь подчеркивают необходимость Европы срочно увеличить поддержку противовоздушной обороны: она спасает жизни и защищает украинские города".
Детали: Боррель также отметил, что все виновные в этих и других военных преступлениях России будут привлечены к ответственности.
Предыстория:
- Российские войска в субботу днем ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, было известно о 2 погибших и 35 пострадавших.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек.
- В 17:45 пожар строительного гипермаркета был локализован.
- Количество погибших в результате удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 6, количество раненых – до 40.