Боррель осудил удар по «Эпицентру» в Харькове и акцентировал на усилении ПВО

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил удар россиян по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове и отметил необходимость Европы увеличить поддержку ПВО, которая "спасает жизни и защищает украинские города".

Источник: Боррель в сети Х

Прямая речь: "Я решительно осуждаю ужасные атаки России на город Харьков сегодня, включая переполненный торговый центр, убийства и ранения мирных жителей".

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"Эти систематические российские преступления против мирного населения и гражданской инфраструктуры вновь подчеркивают необходимость Европы срочно увеличить поддержку противовоздушной обороны: она спасает жизни и защищает украинские города".

Детали: Боррель также отметил, что все виновные в этих и других военных преступлениях России будут привлечены к ответственности.

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