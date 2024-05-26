ЗМІ показали нічний розбір завалів у знищеному росіянами "Епіцентрі" в Харкові
Неділя, 26 травня 2024, 03:18
Вночі 26 травня продовжився розбір завалів у знищеному російською атакою "Епіцентрі" в Харкові.
Джерело: Суспільне Харків
Деталі: Суспільне опублікувало фото розбору завалів у харківському "Епіцентрі" після російських ударів КАБами.
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Що передувало: Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 2 загиблих і 35 постраждалих.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей.
О 17:45 пожежу будівельного гіпермаркету локалізували.
ВІДЕО ДНЯ
Кількість загиблих внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 6, кількість поранених – до 40.