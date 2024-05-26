СМИ показали ночной разбор завалов в уничтоженном россиянами "Эпицентре" в Харькове

Ночью 26 мая продолжился разбор завалов в уничтоженном российской атакой "Эпицентре" в Харькове.

Источник: Суспільне Харьков

Детали: Суспільне опубликовало фото разбора завалов в харьковском "Эпицентре" после российских ударов КАБами.

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ночной разбор завалов в уничтоженном российской атакой "Эпицентре", фото: Суспільне Харьков

ночной разбор завалов в уничтоженном российской атакой "Эпицентре", фото: Суспільне Харьков

ночной разбор завалов в уничтоженном российской атакой "Эпицентре", фото: Суспільне Харьков

ночной разбор завалов в уничтоженном российской атакой "Эпицентре", фото: Суспільне Харьков

Что предшествовало: Российские войска в субботу днем ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, было известно о 2 погибших и 35 пострадавших.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек.

В 17:45 пожар строительного гипермаркета был локализован.

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Количество погибших в результате удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 6, количество раненых – до 40.