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Удар по "Эпицентру" в Харькове: количество погибших возросло до 11

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 26 мая 2024, 06:18
Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 11
разбор завалов в харьковском "Эрицентре" после атаки россиян, фото : Суспільне

Количество погибших в результате удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 12, пострадавших - 43 человека.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь: "К сожалению, количество погибших в "Эпицентре" увеличилось до 11 человек".

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Детали: Позже в прокуратуре сообщили, что количество погибших из-за вражеских авиаударов по гипермаркету возросло до 12. Десять тел пока неопознаны. Травмы получили 43 человека.

Что предшествовало: Российские войска в субботу днем ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, было известно о 2 погибших и 35 пострадавших.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек.

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В 17:45 пожар строительного гипермаркета был локализован.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 6, количество раненых – до 40.

Темы: Харьковвойна
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