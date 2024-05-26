Удар по "Эпицентру" в Харькове: количество погибших возросло до 11
Количество погибших в результате удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 12, пострадавших - 43 человека.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура
Прямая речь: "К сожалению, количество погибших в "Эпицентре" увеличилось до 11 человек".
Детали: Позже в прокуратуре сообщили, что количество погибших из-за вражеских авиаударов по гипермаркету возросло до 12. Десять тел пока неопознаны. Травмы получили 43 человека.
Что предшествовало: Российские войска в субботу днем ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, было известно о 2 погибших и 35 пострадавших.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек.
В 17:45 пожар строительного гипермаркета был локализован.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 6, количество раненых – до 40.