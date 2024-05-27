ВАКС снял браслет слежения с экс-главы ВС Князева
27 мая Высший антикоррупционный суд продлил до 27 июля срок действия обязанностей, возложенных на бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева, но снял с него электронный браслет слежения.
Источник: трансляция заседания суда
Детали: Таким образом ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП. Причиной для снятия электронного браслета стали проблемы со здоровьем, на которые жаловался Князев, мол, на электронный браслет у судьи аллергия и устройство "наносит серьезный вред его здоровью".
Князев отметил также, что из-за систематических отключений света электронное средство контроля не является эффективным. Судья считает, что залог в более 18 миллионов гривен является эффективным предохранителем, чтобы не нарушать возложенные судом обязанности.
Знать больше: "Черный день в истории суда". Что известно о деле главы Верховного суда Князева
Предистория:
- 15 мая 2023 года во время получения второго транша в 450 тысяч долларов США глава Верховного суда и адвокат были пойманы "с поличным". На следующий же день Пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву, он лишился должности главы ВС.
- СМИ сообщали, что Всеволод Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго. Пресс-служба Жеваго утверждала, что он не имеет отношения к даче взятки.
- 16 мая 2023 года НАБУ и САП сообщили главе Верховного суда и адвокату о подозрении. 3 августа 2023 года о подозрении сообщили и владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго. Расследование в отношении адвоката выделили в отдельное уголовное производство.