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ВАКС снял браслет слежения с экс-главы ВС Князева

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 мая 2024, 12:28
ВАКС снял браслет слежения с экс-главы ВС Князева
Всеволод Князев / пресс-служба Верховного суда

27 мая Высший антикоррупционный суд продлил до 27 июля срок действия обязанностей, возложенных на бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева, но снял с него электронный браслет слежения.

Источник: трансляция заседания суда

Детали: Таким образом ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП. Причиной для снятия электронного браслета стали проблемы со здоровьем, на которые жаловался Князев, мол, на электронный браслет у судьи аллергия и устройство "наносит серьезный вред его здоровью".

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Князев отметил также, что из-за систематических отключений света электронное средство контроля не является эффективным. Судья считает, что залог в более 18 миллионов гривен является эффективным предохранителем, чтобы не нарушать возложенные судом обязанности.

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Темы: Князев ВсеволодАнтикоррупционный суд
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