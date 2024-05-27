"Епіцентр" виплатить по 1 млн грн родинам загиблих внаслідок удару по гіпермаркету в Харкові
Компанія "Епіцентр" повідомила, що виплатить по 1 мільйону гривень родинам усіх загиблих внаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету в Харкові, а також будуть фінансово підтримувати неповнолітніх дітей, які залишилися сиротами через атаку.
Джерело: керівниця департаменту із зв'язків з громадськістю компанії "Епіцентр К" Юлія Чудновець
Пряма мова: "Родини всіх, хто загинув під час ворожого удару по торговельному центру отримають по 1 млн грн. Всі витрати на поховання компанія візьме на себе. Сім'ям, де залишаються неповнолітні діти, Епіцентр виплачуватиме допомогу на кожну дитину у розмірі 10 тис. грн на місяць до досягнення 18 років".
Деталі: Також "Епіцентр" обіцяє надати усім постраждалим повне медичне забезпечення та компенсувати витрати на лікування та реабілітацію.
Передісторія:
- Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 15 загиблих і 25 постраждалих.
- Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі.
- Вранці 27 травня начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що у Харкові знайшли та опізнали за зразками ДНК тіло 17-річного хлопця, який в момент удару знаходився в гіпермаркеті "Епіцентр".
- Згодом очільник Харківської ОВА повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" зросла до 18, ще 48 людей поранено.