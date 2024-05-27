"Епіцентр" виплатить по 1 млн грн родинам загиблих внаслідок удару по гіпермаркету в Харкові

Компанія "Епіцентр" повідомила, що виплатить по 1 мільйону гривень родинам усіх загиблих внаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету в Харкові, а також будуть фінансово підтримувати неповнолітніх дітей, які залишилися сиротами через атаку.

Джерело: керівниця департаменту із зв'язків з громадськістю компанії "Епіцентр К" Юлія Чудновець

Пряма мова: "Родини всіх, хто загинув під час ворожого удару по торговельному центру отримають по 1 млн грн. Всі витрати на поховання компанія візьме на себе. Сім'ям, де залишаються неповнолітні діти, Епіцентр виплачуватиме допомогу на кожну дитину у розмірі 10 тис. грн на місяць до досягнення 18 років".

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Деталі: Також "Епіцентр" обіцяє надати усім постраждалим повне медичне забезпечення та компенсувати витрати на лікування та реабілітацію.

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