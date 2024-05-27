"Эпицентр" выплатит по 1 млн грн семьям погибших в результате удара по гипермаркету в Харькове
Компания "Эпицентр" сообщила, что выплатит по 1 миллиону гривен семьям всех погибших в результате российского удара по строительному гипермаркету в Харькове, а также будут финансово поддерживать несовершеннолетних детей, которые остались сиротами из-за атаки.
Источник: руководитель департамента по связям с общественностью компании "Эпицентр К" Юлия Чудновец
Прямая речь: "Семьи всех, кто погиб во время вражеского удара по торговому центру получат по 1 млн грн. Все расходы на погребение компания возьмет на себя. Семьям, где остаются несовершеннолетние дети, Эпицентр будет выплачивать пособие на каждого ребенка в размере 10 тыс. грн в месяц до достижения 18 лет".
Детали: Также "Эпицентр" обещает предоставить всем пострадавшим полное медицинское обеспечение и компенсировать расходы на лечение и реабилитацию.
Предыстория:
- Российские войска в субботу днем ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, было известно о 15 погибших и 25 пострадавших.
- Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара.
- Утром 27 мая начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в Харькове нашли и опознали по образцам ДНК тело 17-летнего парня, который в момент удара находился в гипермаркете "Эпицентр".
- Впоследствии глава Харьковской ОВА сообщил, что количество погибших в результате удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" возросло до 18, еще 48 человек ранены.