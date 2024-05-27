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"Эпицентр" выплатит по 1 млн грн семьям погибших в результате удара по гипермаркету в Харькове

Анастасия ПроцПонедельник, 27 мая 2024, 16:12
Эпицентр выплатит по 1 млн грн семьям погибших в результате удара по гипермаркету в Харькове
коллаж: руководитель департамента по связям с общественностью компании "Эпицентр К" Юлия Чудновец

Компания "Эпицентр" сообщила, что выплатит по 1 миллиону гривен семьям всех погибших в результате российского удара по строительному гипермаркету в Харькове, а также будут финансово поддерживать несовершеннолетних детей, которые остались сиротами из-за атаки.

Источник: руководитель департамента по связям с общественностью компании "Эпицентр К" Юлия Чудновец

Прямая речь: "Семьи всех, кто погиб во время вражеского удара по торговому центру получат по 1 млн грн. Все расходы на погребение компания возьмет на себя. Семьям, где остаются несовершеннолетние дети, Эпицентр будет выплачивать пособие на каждого ребенка в размере 10 тыс. грн в месяц до достижения 18 лет".

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Детали: Также "Эпицентр" обещает предоставить всем пострадавшим полное медицинское обеспечение и компенсировать расходы на лечение и реабилитацию.

Предыстория:

Темы: Харьков
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