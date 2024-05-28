Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі: Удари по цивільних у Харкові підштовхують США дозволити бити по Росії
Удари Росії по цивільних об'єктах і зокрема смертоносний обстріл Росією торговельного центру "Епіцентр" в Харкові, що відбувся в суботу, підштовхують США до того, щоб знизити стандарти для застосування американської зброї проти цілей на території Росії.
Джерело: колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг в інтерв'ю CNN, "Голос Америки"
Пряма мова: З огляду на удари Росії по цивільних, "ми, можливо, побачимо зниження стандартів для застосування цієї зброї проти конкретних російських цілей", припускає експерт, коментуючи удари Росії по харківському "Епіцентру".
Thoughts on Ukraine and allowing them to strike targets with US weapons in Russia…and our own Memorial Day. https://t.co/logTzrc59o— Mark Hertling (@MarkHertling) May 27, 2024
Деталі: Гертлінг каже, що всередині адміністрації Байдена тривають значні дискусії щодо того, чи має Україна застосовувати американську зброю для ударів по території Росії, і зауважує, що існують потужні політичні та військові аргументи, щоб цього не робити. Зокрема, дозволивши Україні застосовувати американську зброю по цілях в Росії, США мають бути готовими відповісти на потужну кампанію російського лідера Путіна, який стане активно стверджувати, що США нападають на Росію буцімто з використанням "українських проксі сил".
Передісторія:
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що Штати мають дозволити Україні вести війну "так, як вона вважає за потрібне", коментуючи прохання Києва дозволити удари американською зброєю по території Росії.
- Раніше комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони Ллойда Остіна з закликом пришвидшити постачання озброєнь Україні та дозволити Україні атакувати цілі в Росії.
- Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.
- 25 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників НАТО, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів у Росії.