Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі: Удари по цивільних у Харкові підштовхують США дозволити бити по Росії

Удари Росії по цивільних об'єктах і зокрема смертоносний обстріл Росією торговельного центру "Епіцентр" в Харкові, що відбувся в суботу, підштовхують США до того, щоб знизити стандарти для застосування американської зброї проти цілей на території Росії.

Джерело: колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг в інтерв'ю CNN, "Голос Америки"

Пряма мова: З огляду на удари Росії по цивільних, "ми, можливо, побачимо зниження стандартів для застосування цієї зброї проти конкретних російських цілей", припускає експерт, коментуючи удари Росії по харківському "Епіцентру".

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Thoughts on Ukraine and allowing them to strike targets with US weapons in Russia…and our own Memorial Day. https://t.co/logTzrc59o — Mark Hertling (@MarkHertling) May 27, 2024

Деталі: Гертлінг каже, що всередині адміністрації Байдена тривають значні дискусії щодо того, чи має Україна застосовувати американську зброю для ударів по території Росії, і зауважує, що існують потужні політичні та військові аргументи, щоб цього не робити. Зокрема, дозволивши Україні застосовувати американську зброю по цілях в Росії, США мають бути готовими відповісти на потужну кампанію російського лідера Путіна, який стане активно стверджувати, що США нападають на Росію буцімто з використанням "українських проксі сил".

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