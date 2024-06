Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі: Удари по цивільних у Харкові підштовхують США дозволити бити по Росії

Удари Росії по цивільних об'єктах і зокрема смертоносний обстріл Росією торговельного центру "Епіцентр" в Харкові, що відбувся в суботу, підштовхують США до того, щоб знизити стандарти для застосування американської зброї проти цілей на території Росії.

Джерело: колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг в інтерв'ю CNN, "Голос Америки"

Пряма мова: З огляду на удари Росії по цивільних, "ми, можливо, побачимо зниження стандартів для застосування цієї зброї проти конкретних російських цілей", припускає експерт, коментуючи удари Росії по харківському "Епіцентру".

Thoughts on Ukraine and allowing them to strike targets with US weapons in Russia…and our own Memorial Day. https://t.co/logTzrc59o