Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі: Удари по цивільних у Харкові підштовхують США дозволити бити по Росії

Олена ІвашківВівторок, 28 травня 2024, 00:28
Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі: Удари по цивільних у Харкові підштовхують США дозволити бити по Росії
Марк Гертлінг, фото: the washington post

Удари Росії по цивільних об'єктах і зокрема смертоносний обстріл Росією торговельного центру "Епіцентр" в Харкові, що відбувся в суботу, підштовхують США до того, щоб знизити стандарти для застосування американської зброї проти цілей на території Росії.

Джерело: колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг в інтерв'ю CNN, "Голос Америки"

Пряма мова: З огляду на удари Росії по цивільних, "ми, можливо, побачимо зниження стандартів для застосування цієї зброї проти конкретних російських цілей", припускає експерт, коментуючи удари Росії по харківському "Епіцентру".

Реклама:

Деталі: Гертлінг каже, що всередині адміністрації Байдена тривають значні дискусії щодо того, чи має Україна застосовувати американську зброю для ударів по території Росії, і зауважує, що існують потужні політичні та військові аргументи, щоб цього не робити. Зокрема, дозволивши Україні застосовувати американську зброю по цілях в Росії, США мають бути готовими відповісти на потужну кампанію російського лідера Путіна, який стане активно стверджувати, що США нападають на Росію буцімто з використанням "українських проксі сил".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що Штати мають дозволити Україні вести війну "так, як вона вважає за потрібне", коментуючи прохання Києва дозволити удари американською зброєю по території Росії.
  • Раніше комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони Ллойда Остіна з закликом пришвидшити постачання озброєнь Україні та дозволити Україні атакувати цілі в Росії.
  • Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.
  • 25 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників НАТО, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів у Росії.

Теми: СШАвійнадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У понеділок відключення світла можливі протягом усієї доби

Провокація у Франції: Біля Ейфелевої вежі залишили труни з написом про Україну

відеоБригада "Лють" показала знищений росіянами Вовчанськ

фото, відеоНа українських волонтерів у Празі напали російськомовні іноземці

Екстрені відключення світла скасовані - ДТЕК

оновленоКитай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру – Зеленський

Усі новини...
США
ЗМІ: Білий дім оцінює, чи перетнув Ізраїль "червону лінію" ударом по Рафаху
Блінкен попередив Грузію про вирішальні місяці для її європейського майбутнього
Через буревій у США загинули 15 осіб, серед яких двоє дітей
Останні новини
22:19
відеоОмбудсмен звернувся до ООН через відео знущань з полонених на Харківському напрямку
22:10
У Стамбулі обвалився багатоквартирний будинок: під завалами люди
21:45
Близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних оновили свої дані – Міноборони
21:33
Французькі ультраправі впевнено лідирують на виборах до Європарламенту
21:08
Саудівська Аравія не поїде на Саміт миру, бо там не буде Росії – ЗМІ
20:44
У Німеччині повідомили про затримання тисяч мігрантів під час перевірок на кордонах
20:22
легка атлетикаМагучіх здобула золото, Геращенко — третя на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
20:18
Харківщина потерпає від авіаударів, росіяни здійснили невдалий штурм біля Стариці – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2025 року
19:52
мапаУ понеділок Україну прогріє до 32°, місцями дощі та грози
Усі новини...
Реклама:
Реклама: