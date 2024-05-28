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Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе: Удары по гражданским подталкивают США разрешить бить по России

Алена ИвашкивВторник, 28 мая 2024, 00:28
Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе: Удары по гражданским подталкивают США разрешить бить по России
Марк Гертлинг, фото: the washington post

Удары России по гражданским объектам и в частности смертоносный обстрел Россией торгового центра "Эпицентр" в Харькове, состоявшийся в субботу, подталкивают США к тому, чтобы снизить стандарты для применения американского оружия против целей на территории России.

Источник: бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Марк Гертлинг в интервью CNN, "Голос Америки"

Прямая речь: Учитывая удары России по гражданским, "мы, возможно, увидим снижение стандартов для применения этого оружия против конкретных российских целей", предполагает эксперт, комментируя удары России по харьковскому "Эпицентру".

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Детали: Гертлинг говорит, что внутри администрации Байдена продолжаются значительные дискуссии относительно того, должна ли Украина применять американское оружие для ударов по территории России,  и отмечает, что существуют мощные политические и военные аргументы, чтобы этого не делать. В частности, позволив Украине применять американское оружие по целям в России, США должны быть готовы ответить на мощную кампанию российского лидера Путина, который станет активно утверждать, что США нападают на Россию якобы с использованием "украинских прокси сил".

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Предыстория:

  • Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что Штаты должны позволить Украине вести войну "так, как она считает нужным", комментируя просьбу Киева разрешить удары американским оружием по территории России.
  • Ранее комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны Ллойду Остину с призывом ускорить поставки вооружений Украине и разрешить Украине атаковать цели в России.
  • Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.
  • 25 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников НАТО, которые поставляют оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов в России. 

Темы: СШАвойнапомощь Украине
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