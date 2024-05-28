Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе: Удары по гражданским подталкивают США разрешить бить по России

Удары России по гражданским объектам и в частности смертоносный обстрел Россией торгового центра "Эпицентр" в Харькове, состоявшийся в субботу, подталкивают США к тому, чтобы снизить стандарты для применения американского оружия против целей на территории России.

Источник: бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Марк Гертлинг в интервью CNN, "Голос Америки"

Прямая речь: Учитывая удары России по гражданским, "мы, возможно, увидим снижение стандартов для применения этого оружия против конкретных российских целей", предполагает эксперт, комментируя удары России по харьковскому "Эпицентру".

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Thoughts on Ukraine and allowing them to strike targets with US weapons in Russia…and our own Memorial Day. https://t.co/logTzrc59o — Mark Hertling (@MarkHertling) May 27, 2024

Детали: Гертлинг говорит, что внутри администрации Байдена продолжаются значительные дискуссии относительно того, должна ли Украина применять американское оружие для ударов по территории России, и отмечает, что существуют мощные политические и военные аргументы, чтобы этого не делать. В частности, позволив Украине применять американское оружие по целям в России, США должны быть готовы ответить на мощную кампанию российского лидера Путина, который станет активно утверждать, что США нападают на Россию якобы с использованием "украинских прокси сил".

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