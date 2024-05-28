Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе: Удары по гражданским подталкивают США разрешить бить по России
Удары России по гражданским объектам и в частности смертоносный обстрел Россией торгового центра "Эпицентр" в Харькове, состоявшийся в субботу, подталкивают США к тому, чтобы снизить стандарты для применения американского оружия против целей на территории России.
Источник: бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Марк Гертлинг в интервью CNN, "Голос Америки"
Прямая речь: Учитывая удары России по гражданским, "мы, возможно, увидим снижение стандартов для применения этого оружия против конкретных российских целей", предполагает эксперт, комментируя удары России по харьковскому "Эпицентру".
Thoughts on Ukraine and allowing them to strike targets with US weapons in Russia…and our own Memorial Day. https://t.co/logTzrc59o— Mark Hertling (@MarkHertling) May 27, 2024
Детали: Гертлинг говорит, что внутри администрации Байдена продолжаются значительные дискуссии относительно того, должна ли Украина применять американское оружие для ударов по территории России, и отмечает, что существуют мощные политические и военные аргументы, чтобы этого не делать. В частности, позволив Украине применять американское оружие по целям в России, США должны быть готовы ответить на мощную кампанию российского лидера Путина, который станет активно утверждать, что США нападают на Россию якобы с использованием "украинских прокси сил".
Предыстория:
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что Штаты должны позволить Украине вести войну "так, как она считает нужным", комментируя просьбу Киева разрешить удары американским оружием по территории России.
- Ранее комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны Ллойду Остину с призывом ускорить поставки вооружений Украине и разрешить Украине атаковать цели в России.
- Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.
- 25 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников НАТО, которые поставляют оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов в России.