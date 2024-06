Удары России по гражданским объектам и в частности смертоносный обстрел Россией торгового центра "Эпицентр" в Харькове, состоявшийся в субботу, подталкивают США к тому, чтобы снизить стандарты для применения американского оружия против целей на территории России.

Источник: бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Марк Гертлинг в интервью CNN, "Голос Америки"

Прямая речь: Учитывая удары России по гражданским, "мы, возможно, увидим снижение стандартов для применения этого оружия против конкретных российских целей", предполагает эксперт, комментируя удары России по харьковскому "Эпицентру".

Thoughts on Ukraine and allowing them to strike targets with US weapons in Russia…and our own Memorial Day. https://t.co/logTzrc59o