Росіяни влучили ракетою Х-59 по аеропорту Запоріжжя: зруйновано термінал

Українські правоохоронці та військові підтвердили, що 26 травня близько 16:00 росіяни влучили ракетою Х-59 по Запорізькому міжнародному аеропорту, було зруйновано будівлю терміналу.

Джерело: Офіс генерального прокурора, ОК "Південь" у Facebook

Деталі: За наслідками влучання ворожої ракети в термінал аеропорту Запоріжжя прокуратура розпочала розслідування.

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Кримінальне провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Офіс генерального прокурора

За інформацією ОК "Південь", ворог здійснив ракетний удар по аеропорту крилатою ракетою Х-59. Люди не постраждали.

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