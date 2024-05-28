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Росіяни влучили ракетою Х-59 по аеропорту Запоріжжя: зруйновано термінал

Олена ІвашківВівторок, 28 травня 2024, 00:54
Росіяни влучили ракетою Х-59 по аеропорту Запоріжжя: зруйновано термінал
міжнародний аеропорт запоріжжя, фото: ozh.aero

Українські правоохоронці та військові підтвердили, що 26 травня близько 16:00 росіяни влучили ракетою Х-59 по Запорізькому міжнародному аеропорту, було зруйновано будівлю терміналу.

Джерело: Офіс генерального прокурора, ОК "Південь" у Facebook

Деталі: За наслідками влучання ворожої ракети в термінал аеропорту Запоріжжя прокуратура розпочала розслідування.

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Кримінальне провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

 
Офіс генерального прокурора

За інформацією ОК "Південь", ворог здійснив ракетний удар по аеропорту крилатою ракетою Х-59. Люди не постраждали.

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Теми: Запоріжжявійна
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