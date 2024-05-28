Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту Запорожья: разрушен терминал

Украинские правоохранители и военные подтвердили, что 26 мая около 16:00 россияне попали ракетой Х-59 по Запорожскому международному аэропорту, было разрушено здание терминала.

Источник: Офис генерального прокурора, ОК "Юг" в Facebook

Детали: По результатам попадания вражеской ракеты в терминал аэропорта Запорожья прокуратура начала расследование.

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Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По информации ОК "Юг", враг совершил ракетный удар по аэропорту крылатой ракетой Х-59. Люди не пострадали.

Напомним:

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