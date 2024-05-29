Росіяни запустили "Шахеди" на територію України

Пізно ввечері Повітряні сили ЗСУ попередили українців про загрозу російських ударних БпЛА.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 23:14 повідомили, що загроза ударних БпЛА є в Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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О 23:33 попередили про групи "Шахедів" на Дніпропетровщині – у напрямку Дніпра та Харківщини.

Вже о 23:40 повідомили про БпЛА в районі Дніпра. О 23:47 написали також про чергову групу ворожих БпЛА на Запоріжжі у напрямку Дніпропетровщини.

О 23:51 стало відомо про чергову групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Також у Миколаївській області рух ударних БпЛА з Херсонщини.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно ПС о 23:53: "Миколаївська область, рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Херсонщини".

00:09: "Черкаська область - загроза застосування ударних БпЛА з Кіровоградщини".

00:21: "Рух ударних БпЛА:

1. Група БпЛА на Херсонщині – у напрямку Миколаївської області.

2. Група БпЛА на Дніпропетровщині – у напрямку Полтавської області.

3. Група БпЛА на Запоріжжі - у напрямку Дніпропетровської області.

4. БпЛА на Одещині рухаються в напрямку Одеси".