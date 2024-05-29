Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни запустили "Шахеди" на територію України

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Середа, 29 травня 2024, 23:45
Росіяни запустили Шахеди на територію України
Ілюстративне фото іранських безпілотників - Getty Images

Пізно ввечері Повітряні сили ЗСУ попередили українців про загрозу російських ударних БпЛА.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 23:14 повідомили, що загроза ударних БпЛА є в Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Реклама:

О 23:33 попередили про групи "Шахедів" на Дніпропетровщині – у напрямку Дніпра та Харківщини.

Вже о 23:40 повідомили про БпЛА в районі Дніпра. О 23:47 написали також про чергову групу ворожих БпЛА на Запоріжжі у напрямку Дніпропетровщини.

О 23:51 стало відомо про чергову групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Також у Миколаївській області рух ударних БпЛА з Херсонщини.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно ПС о 23:53: "Миколаївська область, рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Херсонщини".

00:09: "Черкаська область - загроза застосування ударних БпЛА з Кіровоградщини".

00:21: "Рух ударних БпЛА:
1. Група БпЛА на Херсонщині – у напрямку Миколаївської області.
2. Група БпЛА на Дніпропетровщині – у напрямку Полтавської області.
3. Група БпЛА на Запоріжжі - у напрямку Дніпропетровської області.
4. БпЛА на Одещині рухаються в напрямку Одеси".

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через російську атаку на Київщині горить промисловий об'єкт

Ракетна атака цієї ночі тривала майже дві години

Укренерго: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію

У п'ятницю всю добу світло будуть вимикати за графіками

Смерть українця у витверезнику Вроцлава: до в’язниці посадили 7 причетних осіб

фото, відеоДБР: У міграційників, які "заробляли" на іноземцях, знайшли майна на майже 150 млн

Усі новини...
повітряна тривога
Вся Україна була в тривозі через зліт МіГ-31К
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
У 9 областях була тривога: Повітряні сили повідомляли про БПЛА
Останні новини
06:34
Наступного тижня Зеленський виступить у Бундестазі
05:54
Через російську атаку на Київщині горить промисловий об'єкт
05:35
ISW: Путін випадково проговорився про втрати Росії і це схоже на правду
04:34
ЗМІ: На Хмельниччині пролунали вибухи
04:06
Росія відправила на Кубу військові кораблі
03:04
В Україні масштабна повітряна тривога через ракетну атаку
02:32
Найактивніші загарбники на Покровському напрямку: 28 атак за добу
01:57
Високий суд Лондона вирішив, що авіаційні спори розглядатимуться в Україні, а не в Британії
00:48
Держмитслужба: Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"
00:20
Одесу атакували "Шахеди": у місті пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: