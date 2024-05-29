Россияне запустили "Шахеды" на территорию Украины
Поздним вечером Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев об угрозе российских ударных БпЛА.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 23:14 сообщили, что угроза ударных БПЛА находится в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.
В 23:33 предупредили о группах "Шахедов" на Днепропетровщине - в направлении Днепра и Харьковщины.
Уже в 23:40 сообщили о БПЛА в районе Днепра. В 23:47 написали также об очередной группе вражеских БПЛА в Запорожье в направлении Днепропетровщины.
В 23:51 стало известно об очередной группе вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.Также в Николаевской области движение ударных БПЛА из Херсона.
Дословно ВС в 23:53: "Николаевская область, движение ударных БпЛА в вашем направлении с Херсонщины".
00:09: "Черкасская область - угроза применения ударных БпЛА с Кировоградщины".
00:21: "Движение ударных БпЛА:
1. Группа БпЛА на Херсонщине - в направлении Николаевской области.
2. Группа БпЛА на Днепропетровщине - в направлении Полтавской области.
3. Группа БпЛА на Запорожье - в направлении Днепропетровской области.
4. БпЛА в Одесской области движутся в направлении Одессы".