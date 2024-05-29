Россияне запустили "Шахеды" на территорию Украины

Поздним вечером Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев об угрозе российских ударных БпЛА.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:14 сообщили, что угроза ударных БПЛА находится в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Реклама:

В 23:33 предупредили о группах "Шахедов" на Днепропетровщине - в направлении Днепра и Харьковщины.

Уже в 23:40 сообщили о БПЛА в районе Днепра. В 23:47 написали также об очередной группе вражеских БПЛА в Запорожье в направлении Днепропетровщины.

В 23:51 стало известно об очередной группе вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.Также в Николаевской области движение ударных БПЛА из Херсона.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно ВС в 23:53: "Николаевская область, движение ударных БпЛА в вашем направлении с Херсонщины".

00:09: "Черкасская область - угроза применения ударных БпЛА с Кировоградщины".

00:21: "Движение ударных БпЛА:

1. Группа БпЛА на Херсонщине - в направлении Николаевской области.

2. Группа БпЛА на Днепропетровщине - в направлении Полтавской области.

3. Группа БпЛА на Запорожье - в направлении Днепропетровской области.

4. БпЛА в Одесской области движутся в направлении Одессы".