У мережі з'явилися записи таємних нарад Бундесверу – ЗМІ

У Німеччині зафіксували витік даних із зустрічей Бундесверу у відеоформаті через недолік інструменту відеоконференцій, який використовують німецькі військові.

Джерело: Zeit Online, публікацію якого наводить DW, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначено, через проблему в системі відеоконференцій Webex тисячі відеозустрічей Бундесверу опинились у відкритому доступі в Інтернеті. Порушення безпеки сталося у власній версії Webex Бундесверу, яка є більш захищеною, ніж загальнодоступна версія.

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За даними видання, в Інтернеті можна було знайти понад шість тисяч засідань, деякі з яких мали бути засекреченими.

Німецькі військові заявили, що баг був виправлений протягом 24 годин після того, як їм стало відомо про нього.

Zeit Online виявив онлайн-переговорні, якими користуються 248 тисяч німецьких солдатів.

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Журналісти змогли знайти кімнату для онлайн-зустрічей командувача ВПС Інго Герхарца.

Zeit Online повідомляє, що військові дізналися про недоліки безпеки лише після того, як до них звернулися за коментарем.

Нагадаємо: На початку березня у РФ оприлюднили аудіозапис розмови офіцерів Бундесверу, на якій обговорювалася можливість застосування німецьких далекобійних ракет Taurus для ударів по Керченському мосту.

Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив керченського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

Також Пісторіус заявив, що розмова офіцерів Бундесверу була перехоплена після того, як один з учасників увійшов в систему через незахищену лінію з готельного номера в Сінгапурі.

Читайте детальну статтю про перехоплені росіянами переговори топпредставників ВПС Німеччини щодо Taurus.