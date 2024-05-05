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В сети появились записи тайных совещаний Бундесвера - СМИ

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 5 мая 2024, 09:33
В сети появились записи тайных совещаний Бундесвера - СМИ
фото: bundeswehr.de

В Германии зафиксировали утечку данных со встреч Бундесвера в видео-формате из-за недостатка инструмента видеоконференций, который используют немецкие военные.

Источник: Zeit Online, публикацию которого приводит DW, "Европейская правда"

Детали: Как указано, из-за проблемы в системе видеоконференций Webex тысячи видео-встреч Бундесвера оказались в открытом доступе в Интернете. Нарушение безопасности произошло в собственной версии Webex Бундесвера, которая является более защищенной, чем общедоступная версия.

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По данным издания, в Интернете можно было найти более шести тысяч заседаний, некоторые из которых должны были быть засекреченными.

Немецкие военные заявили, что баг был исправлен в течение 24 часов после того, как им стало известно о нем.

Zeit Online обнаружил онлайн-переговорные, которыми пользуются 248 тысяч немецких солдат.

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Журналисты смогли найти комнату для онлайн-встреч командующего ВВС Инго Герхарца.

Zeit Online сообщает, что военные узнали о недостатках безопасности только после того, как к ним обратились за комментарием.

Напомним: В начале марта в РФ обнародовали аудиозапись разговора офицеров Бундесвера, на которой обсуждалась возможность применения немецких дальнобойных ракет Taurus для ударов по Керченскому мосту.

Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв керченского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора. Министр обороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Также Писториус заявил, что разговор офицеров Бундесвера был перехвачен после того, как один из участников вошел в систему через незащищенную линию из гостиничного номера в Сингапуре.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".

Темы: Германияинтернет
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