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Чехія відкликала свого посла в Росії, який з 2022 року був у Празі

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 5 травня 2024, 18:11
Чехія відкликала свого посла в Росії, який з 2022 року був у Празі
прапор Чехії, Getty Images

Чехія відкликає з посади свого посла в Росії Вітезслава Півоньку, який з 2022 року перебуває в Празі.

Джерело: голова МЗС Чехії Ян Ліпавський у коментарі агентству ČTK, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Раніше Ліпавський оголосив про відкликання Півоньки в етері телеканалу Nova, говорячи про відмову прийти на так звану інавгурацію Володимира Путіна в Москві 7 травня.

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"Ми інтенсивно працюємо над новим послом. Нинішній посол вже відкликаний. Я вірю, що новий посол Чехії колись з'явиться", – сказав він, відмовившись коментувати терміни призначення наступника Півоньки або його ім'я.

Голова чеського МЗС уточнив ČTK, що посол Чехії в Росії піде у відставку наприкінці травня.

Раніше ЗМІ припускали, що посольство Чехії в Москві може очолити Даніель Коштовал – дипломат і колишній заступник міністра оборони.

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Вітезслав Півонька є чеським послом у Росії з 2018 року. У 2022-му після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він виїхав до Праги, зберігши посаду посла. Фактично представництво в Москві весь цей час очолювали його заступники, серед останніх – Ян Ондрейка.

Що передувало: Чеська влада вже деякий час обговорює, чи варто мати посла в Москві, зважаючи на поточну російську військову агресію в Україні.

Теми: ЧехіяРосіядипломатичні відносини
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