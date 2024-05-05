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Чехія й Естонія підтвердили, що не прийдуть на "інавгурацію" Путіна

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 5 травня 2024, 16:22
Чехія й Естонія підтвердили, що не прийдуть на інавгурацію Путіна
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Міністри закордонних справ Чехії та Естонії підтвердили, що представники їхніх країн не будуть відвідувати так звану "інавгурацію" російського правителя Володимира Путіна 7 травня.

Джерело: глава МЗС Чехії Ян Ліпавський в офірі телеканалу Nova, глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна в коментарі місцевим ЗМІ, зокрема ERR, пише "Європейська правда"

Деталі: Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський у неділю оголосив, що уряд відкликав посла Чехії в Росії Вітезслава Півоньку, і на інавгурації Путіна у вівторок чеського представника не буде.

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"Нинішні відносини між Чехією і Росією не відповідають тому, що представник нашого посольства повинен бути присутнім на інавгурації російського президента у вівторок", – пояснив Ліпавський.

А міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в коментарі місцевим ЗМІ також підтвердив відсутність естонського представника на путінському спектаклі 7 травня.

"Естонія не може легітимізувати дипломатичні відносини з державою-агресором, і ми вирішили не відвідувати церемонію інавгурації Путіна", – заявив Тсахкна, додавши, що Таллінн "вважає немислимою участь у церемоніях, які увічнюють його правління".

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За даними журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, про наміри ігнорувати інавгурацію заявили також Велика Британія, Латвія, Литва й Канада. Європейський Союз поки не зробив офіційної заяви з цього питання.

Так звані президентські вибори в Росії, які європейські країни не визнали демократичними і справедливими, відбулися 15-17 березня і завершилися перемогою Путіна. Йому намалювали рекордні 88% підтримки.

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Теми: ЧехіяЕстоніяПутінРосія
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