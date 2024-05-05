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Чехия отозвала своего посла в России, который с 2022 года был в Праге

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 мая 2024, 18:11
Чехия отозвала своего посла в России, который с 2022 года был в Праге
флаг Чехии, Getty Images

Чехия отзывает с должности своего посла в России Витезслава Пивоньку, который с 2022 года находится в Праге.

Источник: глава МИД Чехии Ян Липавский в комментарии агентству ČTK, сообщает "Европейская правда"

Детали: Ранее Липавский объявил об отзыве Пивоньки в эфире телеканала Nova, говоря об отказе прийти на так называемую инаугурацию Владимира Путина в Москве 7 мая.

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"Мы интенсивно работаем над новым послом. Нынешний посол уже отозван. Я верю, что новый посол Чехии когда-то появится", – сказал он, отказавшись комментировать сроки назначения преемника Пивоньки или его имя.

Глава чешского МИД уточнил ČTK, что посол Чехии в России уйдет в отставку в конце мая.

Ранее СМИ предполагали, что посольство Чехии в Москве может возглавить Даниэль Коштовал – дипломат и бывший заместитель министра обороны.

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Витезслав Пивонька является чешским послом в России с 2018 года. В 2022-м после полномасштабного вторжения России в Украину он уехал в Прагу, сохранив должность посла. Фактически представительство в Москве все это время возглавляли его заместители, среди последних – Ян Ондрейка.

Что предшествовало: Чешские власти уже некоторое время обсуждают, стоит ли иметь посла в Москве, учитывая текущую российскую военную агрессию в Украине.

Темы: ЧехияРосcиядипломатические отношения
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