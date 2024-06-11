В России разбился истребитель Су-34: экипаж погиб

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии, экипаж погиб.

Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости, РБК и ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Сообщается, что самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

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Предварительной причиной авиакатастрофы называют техническую неисправность.

Telegram-канал Mash пишет, что это произошло около села Горный Дзуарикау. Там ночью слышали взрыв.

По данным ТАСС, Су-34 упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. На борту находились два пилота.

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На место катастрофы вылетела комиссия ВКС РФ.

Почему это важно: После введения санкций против России за развязанную ею кровавую войну против Украины, в РФ участились аварии на воздушных суднах. Это объясняли недостатком необходимых деталей, которые РФ ранее импортировала из западных стран.

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