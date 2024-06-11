В России разбился истребитель Су-34: экипаж погиб
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии, экипаж погиб.
Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости, РБК и ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ
Детали: Сообщается, что самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета.
Предварительной причиной авиакатастрофы называют техническую неисправность.
Telegram-канал Mash пишет, что это произошло около села Горный Дзуарикау. Там ночью слышали взрыв.
По данным ТАСС, Су-34 упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. На борту находились два пилота.
На место катастрофы вылетела комиссия ВКС РФ.
Почему это важно: После введения санкций против России за развязанную ею кровавую войну против Украины, в РФ участились аварии на воздушных суднах. Это объясняли недостатком необходимых деталей, которые РФ ранее импортировала из западных стран.
Предыстория:
- 8 июня впервые зафиксирована атака дронов на российскую Северную Осетию, где находится аэропорт, с которого взлетают самолеты, атакующие Украину.
- 5 февраля вертолет Ми-8 разбился в Карелии.
- 12 марта в Ивановской области РФ возле военного аэродрома "Северный" упал самолет Ил-76. На борту было восемь членов экипажа и семь пассажиров.
- 14 марта в Магаданской области России разбился вертолет Ми-8 с 20 людьми на борту, по меньшей мере 2 человека − за другими данными 1 − погибли.
- 19 апреля в Ставропольском крае РФ упал бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 − такие самолеты Россия использует для нанесения ударов по Украине. Россияне заявляли, что причиной аварии якобы стала техническая неисправность. Но командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что самолет сбили зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ во взаимодействии с Главным управлением разведки.