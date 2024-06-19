Уночі над Україною збили 19 "Шахедів"
Середа, 19 червня 2024, 07:26
У ніч на 19 червня російські окупанти атакували Україну 21-им ударним БпЛА типу "Shahed-131/136", 19 донів вдалося знищити.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "У результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях".
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Деталі: Повідомляється, що окупанти запускали дрони з напрямків Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда (тимчасово окупований Крим).
Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на 19 червня "Шахеди" долетіли до західних областей України.
- На Львівщині працювала ППО. Згодом мер Львова Андрій Садовий повідомив про влучання в Малехові й поранення 70-річного охоронця. Разом з тим, голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв про поранення 47-річного чоловіка.
- Згодом біля Львова вдруге за ніч працювала ППО через ворожий безпілотник, у Малехові пролунав повторний вибух.
- Козицький повідомив, що на Львівщині знищили 5 із 5 ворожих безпілотників.