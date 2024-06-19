Уночі над Україною збили 19 "Шахедів"

Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 19 червня російські окупанти атакували Україну 21-им ударним БпЛА типу "Shahed-131/136", 19 донів вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях".

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Деталі: Повідомляється, що окупанти запускали дрони з напрямків Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда (тимчасово окупований Крим).

Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Передісторія: