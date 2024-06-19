Ночью над Украиной сбили 19 "Шахедов"

Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 19 июня российские оккупанты атаковали Украину 21-им ударным БпЛА типа "Shahed-131/136", 19 донов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате боевой работы сбито 19 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях".

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Детали: Сообщается, что оккупанты запускали дроны с направлений Приморско-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда (временно оккупированный Крым).

Отражали воздушное нападение истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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