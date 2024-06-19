Ночью над Украиной сбили 19 "Шахедов"
Среда, 19 июня 2024, 07:26
В ночь на 19 июня российские оккупанты атаковали Украину 21-им ударным БпЛА типа "Shahed-131/136", 19 донов удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "В результате боевой работы сбито 19 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях".
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Детали: Сообщается, что оккупанты запускали дроны с направлений Приморско-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда (временно оккупированный Крым).
Отражали воздушное нападение истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на среду "Шахеды" долетели до западных областей Украины.
- На Львовщине работала ПВО. Впоследствии мэр Львова Андрей Садовый сообщил о попадании в Малехове и ранении 70-летнего охранника. Вместе с тем, глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал о ранении 47-летнего мужчины.
- Позже возле Львова второй раз за ночь работала ПВО из-за вражеского беспилотника, в Малехове прогремел повторный взрыв.
- Козицкий сообщил, что на Львовщине уничтожили 5 из 5 вражеских беспилотников.