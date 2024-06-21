Суддя, який затягував розгляд справи Гонгадзе, оскаржив рішення про догану і отримає компенсацію
Суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Станіслав Голубицький, який у 2021 році отримав догану та був позбавлений доплат на 3 місяці через затягування розгляду справи про вбивство засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе, оскаржив рішення ВРП про догану і отримає компенсацію коштів.
Джерело: постанова Великої палати Верховного суду, пресслужба Судової влади у коментарі "Українській правді"
Дослівно з постанови суду: "Скаргу ОСОБА_1 задовольнити. Рішення Вищої ради правосуддя від 30 січня 2024 року… скасувати".
Деталі: Також суд постановив стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Вищої ради правосуддя на користь судді Голубицького 1 211 гривень судового збору.
Ця постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Таким чином, суддя Голубицький наразі не має догани і отримає з бюджету компенсацію, яка, за даними співрозмовника УП, може становити приблизно на 120-150 тисяч гривень.
Як пояснили УП у пресцентрі Судової влади, у 2021 році Вища рада правосуддя винесла догану Голубицькому через затягування розгляду справи про вбивство Гонгадзе. Також було прийнято рішення про позбавлення судді доплат на 3 місяці.
Голубицький подав скаргу на це рішення, але 30 січня 2024 року уже новий склад ВРП відмовив судді у її задоволенні. ВРП визнала попереднє рішення правомірним, чиним і визнали порушення з боку Голубицького.
У пресцентрі Судової влади також нагадали, що судді можуть оскаржувати рішення ВРП у Великій палаті Верховного суду, чиє рішення є остаточним. Суддя Голубицький так і зробив − і 13 червня Велика палата ВС його скаргу задовольнила.
За словами співрозмовника УП, Велика палата, приймаючи рішення, "взялася за формулювання "розумні строки"".
У пресцентрі Судової влади пояснили, що це рішення викликає у них певне занепокоєння, оскільки може створити прецедент для інших суддів, чиї справи наразі розглядаються у судах − наприклад судді Тандира (у травні 2023 року збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці) чи судді Князєва (15 травня 2023 року детективи НАБУ затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва нібито при отриманні хабаря у $2,7 млн).
Передісторія:
- Засновник "Української правди" Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе 22 березня 2016 року в Києві.
- Оприлюднення восени 2000 року "плівок Мельниченка" призвели до "касетного скандалу". Записи із кабінету президента Кучми свідчили про причетність Леоніда Кучми та інших високопосадовців і політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
- 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.
- У 2011 році прокуратура відкрила справу проти Кучми, однак того ж року суд закрив її.
- 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе.
- 2 липня 2021 року Верховний суд затвердив вирок колишньому генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
- Замовників убивства досі не покарано.