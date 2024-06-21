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Суддя, який затягував розгляд справи Гонгадзе, оскаржив рішення про догану і отримає компенсацію

Ірина БалачукП'ятниця, 21 червня 2024, 12:01
Суддя, який затягував розгляд справи Гонгадзе, оскаржив рішення про догану і отримає компенсацію
Суддя Голубицький. Фото supreme.court.gov.ua

Суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Станіслав Голубицький, який у 2021 році отримав догану та був позбавлений доплат на 3 місяці через затягування розгляду справи про вбивство засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе, оскаржив рішення ВРП про догану і отримає компенсацію коштів.

Джерело: постанова Великої палати Верховного суду, пресслужба Судової влади у коментарі "Українській правді"

Дослівно з постанови суду: "Скаргу ОСОБА_1 задовольнити. Рішення Вищої ради правосуддя від 30 січня 2024 року… скасувати".

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Деталі: Також суд постановив стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Вищої ради правосуддя на користь судді Голубицького 1 211 гривень судового збору.

Ця постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Таким чином, суддя Голубицький наразі не має догани і отримає з бюджету компенсацію, яка, за даними співрозмовника УП, може становити приблизно на 120-150 тисяч гривень.

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Як пояснили УП у пресцентрі Судової влади, у 2021 році Вища рада правосуддя винесла догану Голубицькому через затягування розгляду справи про вбивство Гонгадзе. Також було прийнято рішення про позбавлення судді доплат на 3 місяці.

Голубицький подав скаргу на це рішення, але 30 січня 2024 року уже новий склад ВРП відмовив судді у її задоволенні. ВРП визнала попереднє рішення правомірним, чиним і визнали порушення з боку Голубицького.

У пресцентрі Судової влади також нагадали, що судді можуть оскаржувати рішення ВРП у Великій палаті Верховного суду, чиє рішення є остаточним. Суддя Голубицький так і зробив − і 13 червня Велика палата ВС його скаргу задовольнила.

За словами співрозмовника УП, Велика палата, приймаючи рішення, "взялася за формулювання "розумні строки"".

У пресцентрі Судової влади пояснили, що це рішення викликає у них певне занепокоєння, оскільки може створити прецедент для інших суддів, чиї справи наразі розглядаються у судах − наприклад судді Тандира (у травні 2023 року збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці) чи судді Князєва (15 травня 2023 року детективи НАБУ затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва нібито при отриманні хабаря у $2,7 млн).

Передісторія:

  • Засновник "Української правди" Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе 22 березня 2016 року в Києві.
  • Оприлюднення восени 2000 року "плівок Мельниченка" призвели до "касетного скандалу". Записи із кабінету президента Кучми свідчили про причетність Леоніда Кучми та інших високопосадовців і політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
  • 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.
  • У 2011 році прокуратура відкрила справу проти Кучми, однак того ж року суд закрив її.
  • 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе.
  • 2 липня 2021 року Верховний суд затвердив вирок колишньому генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
  • Замовників убивства досі не покарано.

Теми: судГонгадзе
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