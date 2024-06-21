Судья, который затягивал рассмотрение дела Гонгадзе, обжаловал решение о выговоре и получит компенсацию
Судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислав Голубицкий, который в 2021 году получил выговор и был лишен доплат на 3 месяца из-за затягивания рассмотрения дела об убийстве основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе, обжаловал решение ВСП о выговоре и получит компенсацию средств.
Источник: постановление Большой палаты Верховного суда, пресс-служба Судебной власти в комментарии "Украинской правде"
Дословно из постановления суда: "Жалобу ЛИЦО_1 удовлетворить. Решение Высшего совета правосудия от 30 января 2024 года... отменить".
Детали: Также суд постановил взыскать за счет бюджетных ассигнований Высшего совета правосудия в пользу судьи Голубицкого 1 211 гривен судебного сбора.
Это постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Таким образом, судья Голубицкий сейчас не имеет выговора и получит из бюджета компенсацию, которая, по данным собеседника УП, может составить примерно 120-150 тысяч гривен.
Как пояснили УП в пресс-центре Судебной власти, в 2021 году Высший совет правосудия вынес выговор Голубицкому из-за затягивания рассмотрения дела об убийстве Гонгадзе. Также было принято решение о лишении судьи доплат на 3 месяца.
Голубицкий подал жалобу на это решение, но 30 января 2024 года уже новый состав ВСП отказал судье в ее удовлетворении. ВСП признал предыдущее решение правомерным, действующим и признал нарушение со стороны Голубицкого.
В пресс-центре Судебной власти также напомнили, что судьи могут обжаловать решение ВСП в Большой палате Верховного суда, чье решение является окончательным. Судья Голубицкий так и сделал − и 13 июня Большая палата ВС его жалобу удовлетворила.
По словам собеседника УП, Большая палата, принимая решение, "взялась за формулировку "разумные сроки"".
В пресс-центре Судебной власти объяснили, что это решение вызывает у них определенное беспокойство, поскольку может создать прецедент для других судей, чьи дела сейчас рассматриваются в судах − например судьи Тандыра (в має 2023 года сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице) или судьи Князева (15 мая 2023 года детективы НАБУ задержали главу украинского Верховного суда Всеволода Князева якобы при получении взятки в $2,7 млн).
Предыстория:
- Основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе 22 марта 2016 в Киеве.
- Обнародование осенью 2000 года "пленок Мельниченко" привели к "кассетному скандалу". Записи из кабинета президента Кучмы свидетельствовали о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
- 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.
- В 2011 году прокуратура открыла дело против Кучмы, однако в том же году суд закрыл ее.
- 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.
- 2 июля 2021 года Верховный суд утвердил приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, приговоренному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
- Заказчики убийства до сих пор не наказаны.