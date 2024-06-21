Судья, который затягивал рассмотрение дела Гонгадзе, обжаловал решение о выговоре и получит компенсацию

Судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислав Голубицкий, который в 2021 году получил выговор и был лишен доплат на 3 месяца из-за затягивания рассмотрения дела об убийстве основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе, обжаловал решение ВСП о выговоре и получит компенсацию средств.

Источник: постановление Большой палаты Верховного суда, пресс-служба Судебной власти в комментарии "Украинской правде"

Дословно из постановления суда: "Жалобу ЛИЦО_1 удовлетворить. Решение Высшего совета правосудия от 30 января 2024 года... отменить".

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Детали: Также суд постановил взыскать за счет бюджетных ассигнований Высшего совета правосудия в пользу судьи Голубицкого 1 211 гривен судебного сбора.

Это постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Таким образом, судья Голубицкий сейчас не имеет выговора и получит из бюджета компенсацию, которая, по данным собеседника УП, может составить примерно 120-150 тысяч гривен.

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Как пояснили УП в пресс-центре Судебной власти, в 2021 году Высший совет правосудия вынес выговор Голубицкому из-за затягивания рассмотрения дела об убийстве Гонгадзе. Также было принято решение о лишении судьи доплат на 3 месяца.

Голубицкий подал жалобу на это решение, но 30 января 2024 года уже новый состав ВСП отказал судье в ее удовлетворении. ВСП признал предыдущее решение правомерным, действующим и признал нарушение со стороны Голубицкого.

В пресс-центре Судебной власти также напомнили, что судьи могут обжаловать решение ВСП в Большой палате Верховного суда, чье решение является окончательным. Судья Голубицкий так и сделал − и 13 июня Большая палата ВС его жалобу удовлетворила.

По словам собеседника УП, Большая палата, принимая решение, "взялась за формулировку "разумные сроки"".

В пресс-центре Судебной власти объяснили, что это решение вызывает у них определенное беспокойство, поскольку может создать прецедент для других судей, чьи дела сейчас рассматриваются в судах − например судьи Тандыра (в має 2023 года сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице) или судьи Князева (15 мая 2023 года детективы НАБУ задержали главу украинского Верховного суда Всеволода Князева якобы при получении взятки в $2,7 млн).

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