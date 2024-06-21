Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Судья, который затягивал рассмотрение дела Гонгадзе, обжаловал решение о выговоре и получит компенсацию

Ирина БалачукПятница, 21 июня 2024, 12:01
Судья, который затягивал рассмотрение дела Гонгадзе, обжаловал решение о выговоре и получит компенсацию
Судья Голубицкий. Фото supreme.court.gov.ua

Судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислав Голубицкий, который в 2021 году получил выговор и был лишен доплат на 3 месяца из-за затягивания рассмотрения дела об убийстве основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе, обжаловал решение ВСП о выговоре и получит компенсацию средств.

Источник: постановление Большой палаты Верховного суда, пресс-служба Судебной власти в комментарии "Украинской правде"

Дословно из постановления суда: "Жалобу ЛИЦО_1 удовлетворить. Решение Высшего совета правосудия от 30 января 2024 года... отменить".

Реклама:

Детали: Также суд постановил взыскать за счет бюджетных ассигнований Высшего совета правосудия в пользу судьи Голубицкого 1 211 гривен судебного сбора.

Это постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Таким образом, судья Голубицкий сейчас не имеет выговора и получит из бюджета компенсацию, которая, по данным собеседника УП, может составить примерно 120-150 тысяч гривен.

ВИДЕО ДНЯ

Как пояснили УП в пресс-центре Судебной власти, в 2021 году Высший совет правосудия вынес выговор Голубицкому из-за затягивания рассмотрения дела об убийстве Гонгадзе. Также было принято решение о лишении судьи доплат на 3 месяца.

Голубицкий подал жалобу на это решение, но 30 января 2024 года уже новый состав ВСП отказал судье в ее удовлетворении. ВСП признал предыдущее решение правомерным, действующим и признал нарушение со стороны Голубицкого.

В пресс-центре Судебной власти также напомнили, что судьи могут обжаловать решение ВСП в Большой палате Верховного суда, чье решение является окончательным. Судья Голубицкий так и сделал − и 13 июня Большая палата ВС его жалобу удовлетворила.

По словам собеседника УП, Большая палата, принимая решение, "взялась за формулировку "разумные сроки"".

В пресс-центре Судебной власти объяснили, что это решение вызывает у них определенное беспокойство, поскольку может создать прецедент для других судей, чьи дела сейчас рассматриваются в судах − например судьи Тандыра (в має 2023 года сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице) или судьи Князева (15 мая 2023 года детективы НАБУ задержали главу украинского Верховного суда Всеволода Князева якобы при получении взятки в $2,7 млн).

Предыстория:

  • Основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе 22 марта 2016 в Киеве.
  • Обнародование осенью 2000 года "пленок Мельниченко" привели к "кассетному скандалу". Записи из кабинета президента Кучмы свидетельствовали о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
  • 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.
  • В 2011 году прокуратура открыла дело против Кучмы, однако в том же году суд закрыл ее.
  • 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.
  • 2 июля 2021 года Верховный суд утвердил приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, приговоренному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
  • Заказчики убийства до сих пор не наказаны.

Темы: судГонгадзе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Париже после обнародования результатов экзитполов тысячи людей вышли на улицы

ISW: Запад должен разрушить путинскую теорию победы, потому что аппетиты будут расти

фото, обновленоВ Киеве обломки ракеты упали на многоэтажку: 6 пострадавших, среди них ребенок

Досрочные выборы во Франции выиграли ультраправые - экзитполл

В понедельник графики отключений будут действовать в течение всех суток

На украинского пограничника напали с мачете: правоохранитель застрелил злоумышленника

Все новости...
суд
В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству
Машина за 100 гривен, "отмазывание" нетрезвых водителей и покровительство над судьями Майдана. Кто рвется в Высший совет правосудия?
Суд в Москве приговорил украинку к 12 годам за гимн и запуск шариков – СМИ
Последние новости
08:39
Макрон призвал объединиться для противостояния ультраправым во втором туре
08:34
Оккупанты за сутки убили 2 гражданских в Донецкой области
08:30
Определились две первые пары четвертьфиналистов Евро-2024
08:16
Лидер ультраправых во Франции прокомментировал победу на досрочных выборах
07:59
фото Оккупанты сбросили авиабомбу на Цукурино в Донецкой области: 6 раненых
07:39
Россияне заявили о массированной атаке дронов: уверяют, что все 36 сбили
07:10
ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов 19 танков
06:46
ФутболТрубин не поедет на Олимпиаду
06:44
Северная Корея испытала две баллистические ракеты
06:09
Ракетная атака в Днепре: поврежден супермаркет и выбиты десятки окон
Все новости...
Реклама:
Реклама: