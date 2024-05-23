Збиття військового на блокпосту: Суддю Тандира залишили під вартою до 21 липня

Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру у справі про смертельну аварію на блокпосту у травні 2023 року.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "За клопотанням Київської міської прокуратури Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.



Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці - до 21 липня 2024 року включно".

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Передісторія:

В ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.

ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння. Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків, пізніше зразки відібрали.

Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння за ч.3 ст. 286-1 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

11 квітня 2024 року на засіданні Вищої ради правосуддя показали відео з місця смертельного ДТП за участі судді Олексія Тандира.

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