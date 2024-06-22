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Наслідки ракетного удару: пошкоджено обладнання "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях

Олена ІвашківСубота, 22 червня 2024, 07:39
Наслідки ракетного удару: пошкоджено обладнання Укренерго в Запорізькій та Львівській областях
фото ілюстративне, ДСНС Івано-Франківщини

У ніч на суботу ворог здійснив восьму масовану комбіновану атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури, через яку постраждало двоє людей. Пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях.

Джерело: Укренерго

Деталі: На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, вони доправлені в лікарню. 

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Триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

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Теми: ракетний ударенергетика
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