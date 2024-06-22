Наслідки ракетного удару: пошкоджено обладнання "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях
Субота, 22 червня 2024, 07:39
У ніч на суботу ворог здійснив восьму масовану комбіновану атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури, через яку постраждало двоє людей. Пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях.
Джерело: Укренерго
Деталі: На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, вони доправлені в лікарню.
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Триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.
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