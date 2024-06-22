"Укрэнерго": повреждено оборудование в Запорожской и Львовской областях

В ночь на субботу враг совершил восьмую массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры, из-за которой пострадали два человека. Повреждено оборудование на объектах "Укрэнерго" в Запорожской и Львовской областях.

Источник: Укрэнерго

Детали: В Запорожье пострадали двое энергетиков, они доставлены в больницу.

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Продолжается осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы.

Напомним: