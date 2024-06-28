Казахстан не видаватиме Україні підозрюваного в замаху на журналіста-опозиціонера

Голова сенату центральноазійської країни Маулен Ашимбаєв заявив, що Казахстан не видасть Україні підозрюваного в замаху на опозиціонера, керівника інформаційного каналу БАСЕ Айдоса Садикова.

Джерело: казахська служба "Радіо Свобода" з посиланням на голову сенату центральноазійської країни Маулена Ашимбаєва

Пряма мова: "Це загалом не щодо цієї ситуації, а принцип: Казахстан не видає своїх громадян іншим державам",.

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Деталі: Ашимбаєв також додав, що "будь-які заяви про те, що Казахстан був зацікавлений, якісь наші державні органи були зацікавлені (у загибелі Садикова – ред.) – це все провокації та інсинуації, які не відповідають дійсності".

Раніше Україна оголосила в розшук двох громадян Казахстану, підозрюваних у замаху на Айдоса Садикова.

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