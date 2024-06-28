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Казахстан не видаватиме Україні підозрюваного в замаху на журналіста-опозиціонера

Тетяна ОлійникП'ятниця, 28 червня 2024, 18:58
Казахстан не видаватиме Україні підозрюваного в замаху на журналіста-опозиціонера
Айдос Садиков. Фото - Радіо Свобода.

Голова сенату центральноазійської країни Маулен Ашимбаєв заявив, що Казахстан не видасть Україні підозрюваного в замаху на опозиціонера, керівника інформаційного каналу БАСЕ Айдоса Садикова.

Джерело: казахська служба "Радіо Свобода" з посиланням на голову сенату центральноазійської країни Маулена Ашимбаєва

Пряма мова: "Це загалом не щодо цієї ситуації, а принцип: Казахстан не видає своїх громадян іншим державам",.

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Деталі: Ашимбаєв також додав, що "будь-які заяви про те, що Казахстан був зацікавлений, якісь наші державні органи були зацікавлені (у загибелі Садикова – ред.) – це все провокації та інсинуації, які не відповідають дійсності".

Раніше Україна оголосила в розшук двох громадян Казахстану, підозрюваних у замаху на Айдоса Садикова.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У Києві у Шевченківському районі вдень 18 червня невідомий підійшов до авто і вистрілив у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова, який перебував у машині.
  • Дружина Садикова повідомила, що її чоловік перебуває в реанімації у важкому стані. Вона також переконана, що до замаху причетний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
  • Згодом стало відомо, що підозрювані в замаху перетнули кордон із Молдовою в день злочину, їх оголосили в міжнародний розшук.
  • Токаєв, коментуючи напад на казахстанського журналіста Айдоса Садикова в Києві 18 червня, заявив, що в разі необхідності офіційні органи Казахстану готові долучитися до розслідування.
  • 22 червня одного з підозрюваних у замаху на Садикова Алтай Жаканбаєва затримали в Казахстані після того, як він сам звернувся до органів внутрішніх справ.

Теми: КазахстанЗМІ
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