Казахстан не будет выдавать Украине подозреваемого в покушении на журналиста-оппозиционера
Глава сената центральноазиатской страны Маулен Ашимбаев заявил, что Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на оппозиционера, руководителя информационного канала БАСЕ Айдоса Садыкова.
Источник: казахская служба "Радио Свобода" со ссылкой на главу сената центральноазиатской страны Маулена Ашимбаева
Прямая речь: "Это в целом не в этой ситуации, а принцип: Казахстан не выдает своих граждан другим государствам",.
Детали: Ашимбаев также добавил, что "любые заявления о том, что Казахстан был заинтересован, какие-то наши государственные органы были заинтересованы (в гибели Садыкова – ред.) – это все провокации и инсинуации, не соответствующие действительности".
Ранее Украина объявила в розыск двух граждан Казахстана, подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова.
Предыстория:
- В Киеве в Шевченковском районе днем 18 июня неизвестный подошел к автомобилю и выстрелил в находившегося в машине казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.
- Жена Садыкова сообщила, что ее муж находится в реанимации в тяжелом состоянии. Она также убеждена, что к покушению причастен президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.
- Позже стало известно, что подозреваемые в покушении пересекли границу с Молдовой в день преступления, они объявлены в международный розыск.
- Токаев, комментируя нападение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве 18 июня, заявил, что в случае необходимости официальные органы Казахстана готовы присоединиться к расследованию.
- 22 июня один из подозреваемых в покушении на Садыкова Алтай Жаканбаев был задержан в Казахстане после того, как сам обратился в органы внутренних дел.