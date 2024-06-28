Казахстан не будет выдавать Украине подозреваемого в покушении на журналиста-оппозиционера

Глава сената центральноазиатской страны Маулен Ашимбаев заявил, что Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на оппозиционера, руководителя информационного канала БАСЕ Айдоса Садыкова.

Источник: казахская служба "Радио Свобода" со ссылкой на главу сената центральноазиатской страны Маулена Ашимбаева

Прямая речь: "Это в целом не в этой ситуации, а принцип: Казахстан не выдает своих граждан другим государствам",.

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Детали: Ашимбаев также добавил, что "любые заявления о том, что Казахстан был заинтересован, какие-то наши государственные органы были заинтересованы (в гибели Садыкова – ред.) – это все провокации и инсинуации, не соответствующие действительности".

Ранее Украина объявила в розыск двух граждан Казахстана, подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова.

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