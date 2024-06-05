Після російського обстрілу відновили дорожній рух греблею ДніпроГЕС

Відновили дорожній рух греблею ДніпроГЕС, яка постраждала від російського обстрілу 1 червня.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у соцмережах

Пряма мова: "За 4 дні від моменту ворожого обстрілу люди, які займалися відновленням руху, зробили неймовірне: Державна спеціальна служба транспорту, працівники станції, комунальники міста, підрядники ТОВ "Промисловий альпінізм" і ТОВ "Автомагістраль-Південь", спеціалісти Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського,патрульна поліція,обласна та міська влада.

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Всі працювали цілодобово, щоб мешканці Запоріжжя якомога швидше могли пересуватися між двома берегами безпечно і без заторів".

Що передувало: 1 червня Федоров повідомив, що після російського обстрілу в ніч на суботу Дніпровська ГЕС перебуває в критичному стані, вивчається можливість відкриття безпечного руху транспорту.